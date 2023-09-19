Реагируя на заявления Папы Франциска о России вице-министр Литвы встретилась с Апостольским нунцием

"8 сентября вице-министр Йовита Нялюпшене встретилась для беседы с Апостольским нунцием", - сообщила Elta представитель министра иностранных дел Паулина Левицките.

Однако в МИД не комментируют детали встречи.

Собравшейся в католической церкви в Санкт-Петербурге группе папа римский сказал, что "вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, (страны) большой культуры и большой человечности", - говорится в распространенном в сети видеоролике.

Киев обвинил папу римского Франциска в распространении "имперской пропаганды" в видеообращении к молодым католикам России.

Позже папа римский оправдывался тем, что, говоря о "великой России", он имел в виду богатую культурную традицию России. Папа сказал, что его послание было обращено к студентам "принять свое наследие".