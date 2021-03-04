Разведка: Россия не пыталась повлиять на результаты парламентских выборов в Литве

"Ни российские пропагандисты, ни представители кремлевского режима не уделяли большого внимания выборам в Сейм Литовской Республики, состоявшимся в 2020 году, в ходе избирательной кампании не фиксировалось системных попыток повлиять незаконными способами на результаты выборов", – говорится в отчете литовских разведслужб, опубликованном в четверг.

По данным разведки, такая тенденция отчасти была обусловлена политическим кризисом в Беларуси – субъекты российской власти и пропаганды стремились дискредитировать поддержку, которую выражало литовское общество и власти в адрес белорусской демократической оппозиции, распространять теории заговора о мнимой угрозе Литвы и других стран для суверенитета и территориальной целостности Беларуси.

Разведка отмечает, что часть радикальных прокремлевских активистов вынашивали планы создания новой политической партии или поддержки уже действующей для участия в парламентских выборах в Литве. Они активизировали свою политическую деятельность, распространяли благоприятные для Кремля политические установки через принадлежащие им порталы и видеотрансляции, проводили акции протеста, пропагандистские кампании против мер, применяемых в связи с пандемией COVID-19.

"Невзирая на это, им не удалось сформировать общий избирательный список по причине внутренних конфликтов и нехватки организационных навыков, а попытки некоторых из них собрать подписи в качестве независимых кандидатов потерпели крах", – говорится в отчете.

По информации разведки, результаты выборов позволяют утверждать, что в данный момент в Литве недостаточно активного количества электората, который бы позволил России приобрести хотя бы минимальное влияние на уровне парламентской власти.

"Невзирая на это, вполне вероятно, что Россия не отказывается от стремлений к тому, чтобы в будущем мандаты членов Сейма Литвы получили хотя бы отдельные лица, открыто поддерживающие ее политику, которых Кремль мог бы использовать в проектах повышения собственного влияния и в кампаниях антизападной пропаганды. Кремль также будет пытаться вовлекать литовских политиков парламентского или муниципального уровня в проекты международного сотрудничества, часть которых будут воплощать не субъекты, связанные с Москвой, а прокремлевские политики, лоббисты и политтехнологи на Западе", – говорится в ежегодном отчете.