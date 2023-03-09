Разведка: Беларусь скрыла инциденты, которые произошли на Островецкой АЭС в 2022 году

"В мае 2022 г. системы контроля БелАЭС установили, что появились трещины в верхних швах корпуса реактора первого блока. По оценке специалистов, качественно устранить дефекты можно, только сняв реактор, однако в силу политических причин такой вариант даже не рассматривали. Технические проблемы мешали запуску второго блока.



Его должны были запустить в эксплуатацию в 2022 г., но в феврале 2022 года зафиксировали химическое изменение состава воды, охлаждающей реактор блока, вода была загрязнена смолами. Констатировали, что механическим способом надо почистить все трубы контура и выгрузить ядерное топливо. (...) Вполне вероятно, что дефекты технических деталей были и после запуска второго блока.

"Росатом" заинтересован в расширении своего влияния за границей, в создании зависимости от предоставляемых технологий, но пример БелАЭС и вызванные ею угрозы показывают, что "Росатом" не может гарантировать надежность и безопасность своих технологий", – сказано в документе.

Также обращают внимание на проекты в сфере ядерной энергетики, которые "Росатом" осуществляет заграницей – строящиеся и обслуживаемые АЭС, поставки продуктов урана. Отмечают, что большая часть доходов корпорации поступает именно за счет этой деятельности.

"Так "Росатом" не только пополняет бюджет России и укрепляет военную мощь страны, но и способствует росту политического влияния России. Корпорация пытается сохранить свои позиции в сфере атомной энергетики, уверяет, что постоянно совершенствует и внедряет прогрессивные технологии, которые гарантируют высокие стандарты ядерной безопасности. По данным разведки, на самом деле технологии компании не без дефектов, а руководство "Росатома" склонно учитывать политические интересы российской власти. Ситуацию иллюстрируют инциденты в проекте "Росатома" – БелАЭС – инциденты, представляющие угрозу ядерной безопасности и тем самым интересам нацбезопасности Литвы.

В апреле 2022 г. первый блок БелАЭС был остановлен для проведения планового ремонта. Публично сообщалось, что после остановке реактора проведут осмотр и ремонт его оборудования, основных насосов, генераторов турбины, сварочных швов и др. Об установленных в ходе работ дефектах БелАЭС публично не сообщала", – сказано в документе.