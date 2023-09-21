“Разрядка произошла”: Подоляк в интервью Delfi об эскалации между Украиной и Польшей

“Национальное экономическое пространство часто защищается правительствами. Потому что правительству нужно гибко думать об экономических интересах тех или иных социальных групп, в данном случае о польских фермерах. Они пытаются закрывать свое пространство и делают это иногда на переговорных площадках, иногда делают это публично, особенно, если начинаются избирательные кампании”, - отметил Подоляк.
В то же время он подчеркивает, что Украине, которая пострадала в результате войны, важно решать и свои экономические проблемы:
“С учетом разрушения экономики процентов на 40-45% в связи с войной, разрушения традиционных экспортных каналов сбыта наших продуктов, в том числе, прежде всего через Черноморскую акваторию, и, конечно, Украина ищет возможности через сухопутные коридоры. Не всегда, возможно, есть какие-то корректные диалоги, но мне кажется, что это не тот уровень эскалации, который должен был бы поставить под сомнение близкие отношения между Польшей и Украиной в рамках войны”.
Украина и Польша будут оставаться близки в противостоянии РФ, считает он.
“Есть несомненный риск под названием Российская Федерация, который должен быть устранен, то есть Россия должна проиграть. В рамках этой войны союз между Польшей и Украиной будет абсолютно близким и абсолютно нерушимым до конца этой войны”, - сказал советник главы Офиса президента.
Подоляк также подчеркнул посредническую роль президента Литвы Гитанаса Науседы, который провел переговоры с лидерами Польши и Украины.
“Сейчас диалоги где-то увеличиваются в объемах, где-то более правильно ставятся акценты, и нет ни малейшего сомнения, что мы с нашими польскими друзьями договоримся, найдем решение, и, соответственно дальше будет двигаться совместно. И очень классная позиция президента Литвы, господина Науседы. Он очень четко, структурно, внятно сказал: “Смотрите, вон там стоит враг. Здесь мы потом в любом случае все решим между собой, в рамках демократических конструкций, в рамках конкурентных отношений, в рамках свободных диалогов. Но вот там стоит враг, который может просто уничтожить тип той жизни, который нам нравится””, - отметил Подоляк.
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседы призвал устранить разногласия между Украиной и Польшей как можно скорее. Это нужно “ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России”, - подчеркнул литовский лидер.