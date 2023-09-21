“Разрядка произошла”: Подоляк в интервью Delfi об эскалации между Украиной и Польшей

“Есть несомненный риск под названием Российская Федерация , который должен быть устранен, то есть Россия должна проиграть. В рамках этой войны союз между Польшей и Украиной будет абсолютно близким и абсолютно нерушимым до конца этой войны”, - сказал советник главы Офиса президента.

“Сейчас диалоги где-то увеличиваются в объемах, где-то более правильно ставятся акценты, и нет ни малейшего сомнения, что мы с нашими польскими друзьями договоримся, найдем решение, и, соответственно дальше будет двигаться совместно. И очень классная позиция президента Литвы, господина Науседы. Он очень четко, структурно, внятно сказал: “Смотрите, вон там стоит враг. Здесь мы потом в любом случае все решим между собой, в рамках демократических конструкций, в рамках конкурентных отношений, в рамках свободных диалогов. Но вот там стоит враг, который может просто уничтожить тип той жизни, который нам нравится””, - отметил Подоляк.