Разрешения на пикет Навицкасу пока не выданы: уточнены детали митинга

"В ходе встречи с представителями Литовского профсоюза работников образования были согласованы детали запланированных митингов. Достигнута договоренность, что митинги будут проходить на площади им. В. Кудирки возле правительства каждый день с 29 сентября по 28 октября. В них смогут принимать участие до 2000 человек", - в переданном Elta комментарии сообщил представитель самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

"Поскольку с момента первоначального уведомления о планируемых митингах изменились различные детали, разрешение до сих пор не выдано – договорились, что профсоюз направит в администрацию города доработанное уведомление с согласованными условиями, которое сразу будет утверждено выдачей разрешение на организацию митингов", - отметил он.