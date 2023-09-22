Разрешения на пикет Навицкасу пока не выданы: уточнены детали митинга

"В ходе встречи с представителями Литовского профсоюза работников образования были согласованы детали запланированных митингов. Достигнута договоренность, что митинги будут проходить на площади им. В. Кудирки возле правительства каждый день с 29 сентября по 28 октября. В них смогут принимать участие до 2000 человек", - в переданном Elta комментарии сообщил представитель самоуправления Габриэлюс Грубинскас.
"Поскольку с момента первоначального уведомления о планируемых митингах изменились различные детали, разрешение до сих пор не выдано – договорились, что профсоюз направит в администрацию города доработанное уведомление с согласованными условиями, которое сразу будет утверждено выдачей разрешение на организацию митингов", - отметил он.
Кроме того, в ходе встречи с профсоюзом обсуждалось и планируемое шествие от образовательного учебного заведения каждого бастующего учителя в центр столицы. По мнению Вильнюсского муниципалитета, в связи с шествием учителей не будет необходимости вводить ограничения движения транспорта.
Из-за разногласий относительно более быстрого повышения зарплат Литовский профсоюз работников образования (ЛПСРО) принял решение 15 сентября объявить предупредительную, а с 29 сентября – фактическую забастовку.
В состоявшемся в пятницу предупредительной забастовке участие приняли около 5 тыс. учителей и 228 образовательных учреждений.