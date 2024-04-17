Разногласия между Кащюнасом и Анушаускасом по поводу комендатур не утихают

По словам А. Анушаускаса, он по-прежнему считает, что комендатуры должны активироваться во время военного положения.
"Комендатуры в военное время создаются и потому, чтобы основные ресурсы в мирное время направлялись на вооружение, оснащение и обучение армии. Даже призывникам, численность которых мы хотим увеличить, необходимы дополнительные и немалые ресурсы. И комендатуры активируются во время военного положения. Поэтому все же вопрос ресурсов открыт, потому что согласно поправке к закону, я вижу, что на это потребуются дополнительные ресурсы, поэтому хорошо было бы знать, сколько", – сказал А. Анушаускас на заседании КНБО.
Политик также поинтересовался, какой объем дополнительной работы инициатива Л. Кащюнаса возложит на центры военного комплектования.
"Переименовать центры военного комплектования в комендатуры – действительно вопрос одного дня, но тем не менее никто не упраздняет функцию центров комплектования по отбору людей на профессиональную военную службу. И в данном случае возлагая дополнительную работу – сколько это потребует дополнительных усилий, человеческих ресурсов. Может, все-таки есть какие-то расчеты", – обратился к министру А. Анушаускас.
В свою очередь Л.Кащюнас парировал А. Анушаускасу, что на эти вопросы можно было бы ответить еще несколько лет назад, если бы бывший министр поддержал эту инициативу.
"Уважаемая Арвидас, все было бы намного проще, если бы мы реализовали это решение хотя бы два года назад, когда его предложил Комитет по национальной безопасности и обороне. Теперь на эти вопросы были бы ответы, а структуры были бы реформированы", – сказал Л. Кащюнас.
Все же на просьбу А. Анушаускаса ответить на вопрос, министр заверил, что не предлагается активировать военные комендатуры в мирное время. По его словам, инициатива направлена на повышенную готовность к возможной угрозе.
"Самая большая ошибка — думать, что в военное время эта структура сможет функционировать должным образом. Украинцы ясно говорят, что на формирование гражданской военной администрации в условиях войны ушло три месяца. Это был самый большой вызов и самая большая проблема", — сказал Л. Кащюнас.
"Мы не предлагаем активировать комендатуры в мирное время. Мы предлагаем структурированно подготовиться к их действию. И это принцип всеобщей обороны и его реализация. Очень жаль, что мы только сейчас переворачиваем эту страницу, хотя могли бы сделать это гораздо раньше", – подчеркнул министр.
Л. Кащюнас также заверил, что на комендатуры практически не понадобится дополнительных финансовых ресурсов.
"Затраты такие, что не придется пересматривать никакой другой бюджет, никакую другую закупку, это все в рамках системы. Я пока не могу назвать вам цифры, но они абсолютно минимальны", – сказал он.
Однако объяснения министра не убедили А. Анушаускаса.
"Тем не менее мне хотелось бы получить ответ на вопрос о функциях центров комплектования? Как они будут осуществляться в дальнейшем, будут ли вообще осуществляться, или мы на самотек оставим вербовку профессионалов и призыв в армию", – сказал А. Анушаускас.
"Может армия могла бы ответить на этот вопрос, потому что я так и не услышал ответа", – добавил он.
Разгоревшиеся дебаты попытался успокоить председатель КНБО Арвидас Поцюс. Он призвал политиков выяснять отношения лично, а не на заседании КНБО.
"Уважаемые Арвидас Анушаускас и Лауринас Кащюнас, министр и бывший министр. Я хочу попросить, чтобы на заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне вы свои личные отношения нам не демонстрировали, вы можете вдвоем где-нибудь присесть и разобраться. Поэтому не занимайтесь фехтованием, ведь заседание открытое", – прервал возникшую между А. Анушаускасом и Л.Кащюнасом дискуссию председатель КНБО.