Расследование: граждане Литвы выполняли указания граждан России с целью обхода санкций

Предполагаемая стоимость возможной контрабанды составляет почти 2 млн евро, сообщила во вторник Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), которая проводит досудебное расследование.
По ее словам, совокупность собранных сотрудниками данных свидетельствует о том, что группа из пяти граждан Литвы, как подозревается, выполняя указания граждан России, стремилась обойти введенные в отношении России международные санкции и вывезти в Россию товары, экспорт которых в эту страну запрещен.
Группа из пяти человек в марте-июле 2022 года и августе 2022 года – августе 2024 года в странах Европейского союза (ЕС) возможно приобретала указанные организаторами товары и, во избежание подозрений на таможне, в экспортных декларациях указывала иные наименования товаров, чем фактически перевозимые.
Литовцы также указывали в товарных документах, что товар везли в Турцию, Казахстан, Узбекистан, Беларусь. По оценкам, общая стоимость незаконно вывезенных товаров превышает 1,9 млн евро.
В целях сбора как можно большего количества данных, имеющих значение для досудебного расследования, в Вильнюсе было проведено 18 обысков в домах физических лиц, автомобилях, местах регистрации и деятельности юридических лиц, административных помещениях. При обысках были изъяты важные документы, мобильные телефоны, компьютеры, сервер с документами деятельности юридических лиц.
Подозрения предъявлены семи физическим и четырем юридическим лицам, на их имущество наложено временное ограничение имущественных прав.
Досудебное расследование ведет прокурор 3-го отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры, досудебное расследование продолжается.
За нарушение действующих в Литовской Республике международных санкций или ограничительных мер, установленных законами Литовской Республики и в результате причинивших значительный ущерб интересам Литовской Республики, суд может назначить самый суровое наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Юридическое лицо также несет ответственность за деяния, предусмотренные настоящей статьей.
Перевозка контрабанды через государственную границу Литвы может повлечь за собой самое суровое наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.