Правительство одобрило это выделение средств в среду — дополнительное финансирование запланировано в бюджете после того, как Министерство финансов обновило прогноз валового внутреннего продукта (ВВП), так как общее финансирование обороны привязано к этому показателю. В настоящее время на оборону планируется выделить 2,52% ВВП.

"В условиях развязанной Россией войны мы увеличиваем финансирование обороны, тем самым последовательно реализуя и договоренность парламентских партий. Мы также привержены обеспечению равномерного финансирования в бюджете на 2023 год, дальнейшему укреплению обороноспособности страны", — сказала министр финансов Гинтаре Скайсте для пресс-релиза.

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил на заседании правительства, что дополнительные средства будут направлены на восстановление военного потенциала Литвы после передачи Украине 50 бронетранспортеров – будут приобретаться внедорожники JLTV, Oshkosh. Также будут закуплены воздушные радары средней дальности, реактивная система залпового огня (РСЗО) Himars.

"Поскольку мы передаем Украине бронетранспортеры и компенсируем их полученными от американцев бронетранспортерами JLTV или Oshkosh, появляется возможность направить 40 млн евро на этот договор, на второй этап", - сказал министр.

По его словам, на закупку радаров будет выделено 10 млн евро, на закупку РСЗО Himars - 60 млн евро, договор о ее приобретении планируется подписать в этом году. Еще 38 млн евро будет инвестировано в приобретение различных боеприпасов.

Обновленный сценарий экономического развития министерства прогнозирует рост ВВП в этом году на 1 млрд 510,3 млн евро по сравнению с июньскими прогнозами. Весной Сейм увеличил расходы на оборону с прежних 2,05% до 2,52% ВВП.

В настоящее время ассигнования на 2022 год для Министерства обороны в законе о госбюджете составляют 1 млрд 201 млн евро, дополнительно более 40 млн евро в начале марта Министерство обороны выделило на расходы, необходимые для размещения сил партнеров по НАТО.