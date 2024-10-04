Раманаускас приостановил членство в СО-ХДЛ

„Я понимаю, что то, чего я хочу, чтобы было, это утопия, и я понимаю это. Но представьте себе домашнее хозяйство, где отец громко включил русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку. Так их... Тут только вопрос, что сделать сначала: отобрать детей и потом расстрелять, или на глазах у детей... Нет, конечно, отобрать детей и потом. Детей надо отбирать у таких“, – одну цитату Раманаускаса приводит центр.