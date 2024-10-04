Раманаускас приостановил членство в СО-ХДЛ

„Сегодня мы получили от Раманаускаса просьбу о приостановлении членства в СО-ХДЛ, и это членство было приостановлено“, - сообщил исполнительный секретарь СО-ХДЛ Мартинас Превелис.
Вильнюсская участковая прокуратура начала предварительное расследование в отношении радио- и телеведущего Раманаускаса по подозрению в публичном подстрекательстве к насилию и физической расправе над группой людей или лицами, принадлежащими к ней, по признаку их национальности и языка.
Как сообщили в прокуратуре, в ходе предварительного расследования будет установлено, было ли совершено преступное деяние из-за размещенного в социальной сети 13 сентября видео, в котором, как подозревается, зафиксирована ненавистническая речь Раманаускаса, которая могла быть направлена против группы лиц или лиц, принадлежащих к ней, по признаку их национальности и языка.
Как указывает прокуратура, предварительное расследование было начато после рассмотрения и оценки жалоб восьми человек и материалов, собранных в ходе выяснения обстоятельств.
Предварительное расследование поручено сотрудникам Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, расследование организует и контролирует прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры.
Напомним, что Литовский центр мониторинга прав человека 24 сентября сообщил, что обратился в правоохранительные органы по поводу высказываний радио- и телеведущего Раманаускаса о русскоязычных гражданах. По мнению центра, Раманаускас рядом своих высказываний мог разжигать ненависть. Как сообщает центр в Facebook, после получения вопросов о содержании беседы Раманаускаса и лидера Национального объединения Витаутаса Синицы, которая транслировалась на платформе YouTube, запись беседы была просмотрена и было принято решение, что Раманаускас мог разжигать ненависть.
„Я понимаю, что то, чего я хочу, чтобы было, это утопия, и я понимаю это. Но представьте себе домашнее хозяйство, где отец громко включил русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку. Так их... Тут только вопрос, что сделать сначала: отобрать детей и потом расстрелять, или на глазах у детей... Нет, конечно, отобрать детей и потом. Детей надо отбирать у таких“, – одну цитату Раманаускаса приводит центр.
Помимо центра, в правоохранительные органы по поводу заявлений Раманаускаса обратились также представители Социал-демократической партии Литвы, Литовского союза крестьян и зеленых, депутат Миндаугас Пуйдокас.
Сам Раманаускас, отвечая на критику по поводу его высказываний, извинился за свои слова в Facebook.
„Если из-за языкового барьера или потому, что о моей беседе с Синицей вы искаженно узнали от пуйдокасов, которым так наплевать на контекст и так наплевать на объективную оценку, то знайте, что я приношу ВАМ искренние ИЗВИНЕНИЯ“, – сообщил в Facebook Раманаускас.
Он подчеркнул, что выступает за защиту „наших русских“ и „наших русскоязычных в Литве“. По утверждению Раманаускаса, он критически относится не к русскоязычным гражданам Литвы, а к „русифицированной Литве“.
„Вот что я хочу сказать НАШИМ русским (и русскоязычным). Нет, дорогие мои сограждане, не вас я якобы призывал убивать. Не о вас шла речь, хотя очевидно, что я искренне ненавижу то, что мы знаем под понятием „Русский Мир“ – со всеми его киркоровыми и жутким кинематографом (пожалуйста, не сердитесь, литовский не лучше).
Поскольку этнический вопрос такой чувствительный и важный, в очередной раз подчеркиваю, что, когда я говорю о „русифицированной Литве“, я всегда подчеркиваю, что имею в виду тех ЛИТОВЦЕВ, которые используют бандитские петербурги и киркоровых“, – написал Раманаускас в Facebook.