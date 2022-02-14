После объединения председателем Союза народа и справедливости стал Пятрас Гражулис, его первый заместитель - Сакалас Городяцкис.

Другие заместители - экс-депутат Наглис Путейкис и Криступас Кривицкас, председатель политического совета - Гинтараса Сонгайла.

Минюст сообщает, что после объединения двух партий в новой партии насчитывается около 7000 членов.