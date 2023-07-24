Путин осмелел, пора удвоить помощь Украине: Ландсбергис отреагировал на обстрел Одесской области

“После Вильнюсского саммита НАТО Путин чувствует в себе смелость идти на эскалацию, выйти из зерновой сделки, атаковать Одессу, а теперь и дунайский порт. Мы должны убедиться в том, что наша решимость помочь Украине одержать победу и стать членом НАТО понята лучше. Пора удвоить наши усилия”, - написал Ландсбергис в Twitter.