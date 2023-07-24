24 июля 2023 г. 17:39

Путин осмелел, пора удвоить помощь Украине: Ландсбергис отреагировал на обстрел Одесской области

 
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на очередной обстрел Одесской области российскими войсками, в частности, Дунайского порта. По его мнению, Путин почувствовал в себе смелость после саммита НАТО в Вильнюсе. Теперь нужно удвоить помощь Украине.

“После Вильнюсского саммита НАТО Путин чувствует в себе смелость идти на эскалацию, выйти из зерновой сделки, атаковать Одессу, а теперь и дунайский порт. Мы должны убедиться в том, что наша решимость помочь Украине одержать победу и стать членом НАТО понята лучше. Пора удвоить наши усилия”, - написал Ландсбергис в Twitter.


Минувшей ночью российские войска атаковали дронами портовую инфраструктуру на реке Дунай в Одесской области. В результате ранены 7 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Из-за удара разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений вспыхнул пожар. Огонь потушили.

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