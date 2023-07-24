Путин осмелел, пора удвоить помощь Украине: Ландсбергис отреагировал на обстрел Одесской области

“После Вильнюсского саммита НАТО Путин чувствует в себе смелость идти на эскалацию, выйти из зерновой сделки, атаковать Одессу, а теперь и дунайский порт. Мы должны убедиться в том, что наша решимость помочь Украине одержать победу и стать членом НАТО понята лучше. Пора удвоить наши усилия”, - написал Ландсбергис в Twitter.
Минувшей ночью российские войска атаковали дронами портовую инфраструктуру на реке Дунай в Одесской области. В результате ранены 7 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Из-за удара разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений вспыхнул пожар. Огонь потушили.