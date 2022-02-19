"Путин окончательно сойдёт с ума и введёт войска". Состоится ли вторжение в Украину после Олимпиады и сработает ли тактика американцев?

Delfi: 16 февраля многие журналисты не спали ночь и следили за лентой новостей, поскольку была назначена дата предполагаемого вторжения России в Украину. Однако этого так и не случилось. Как Вы считаете, почему?

Сергей Беспалов: Потому что в Украине Россия могла "получить по зубам", получить кучу трупов. Путин прекрасно знает, как обрушивают рейтинг политиков войны, из которых приходят гробы. Мы знаем, что он сам в некотором роде продукт Второй чеченской войны. Была ещё и совсем непопулярная Первая. Скажем так, все понимали, что Путин уже слишком старый, чтобы творить безумства. Запугать Украину не удалось, запугать Евросоюз и НАТО не удалось. Плюс дополнительным фактором было то, что Украинцев очень хорошо вооружили. Тоесть есть очень большая разница, когда танки свободно идут по дороге и стреляют, куда им нужно, либо же эти танки горят на этой дороге. Да всё это было безумно неприятно и истерично. Кроме того, Путин уже традиционно заработал немного денег на европейских потребителях, поскольку нефть обновляет свои максимумы. Поверьте, ни одного доллара от нефти, проданной в Евросоюз, а это основной покупатель российской нефти и газа, до россиян не дойдёт. Это всё осядет, так сказать, в карманах ближнего круга российского президента.

– Да, как говорят российские экономисты, кубышка российская, этот резервный фонд выиграли от всей этой ситуации, а вот граждане России проиграли. Сегодня утром прочёл пост российского политолога Кирилла Рогова, смысл которого заключалась в том, что "дверь войны, несмотря на несостоявшееся вторжение, осталась открытой". Разделяете ли вы такую точку зрения?

– Я разделяю точку зрения, высказанную Борисом Немцовым, которую я, к сожалению, не могу воспроизвести, поскольку она в матерной форме. В ней он говорил о том, что Путин сошёл с ума. Мы понимаем, что у этого человека нет тормозов. Ведь никто не мог представить, что на Донбассе будет классическая пехотная война с танками, окопами, может быть только без авиации. Вот она идёт уже 7 лет и уже десятки тысяч людей погибли. Конца и края, политического решения этой войны не видно. Все концы практического решения находятся как раз в Москве.

Я думаю, что, конечно, Путин решил параллельно несколько других задач. Во-первых, он окончательно привязал к себе Лукашенко, который согласился запустить на территорию Беларуси российские войска с очевидно агрессивными целями и отрабатывать там учения на Украину, что тоже совершенно очевидно. Понятно, что, находясь в здравом уме и здравой памяти, ни один политик такого бы не допустил, но вот Лукашенко, видимо, на сегодняшний день абсолютно, полностью лоялен к Кремлю. Во-вторых, мы понимаем, что Путина окружают люди, которые хорошо зарабатывают на российской войне. Не надо думать, что кого-то там волнуют погибшие солдаты или мирные жители с обеих сторон. Как война в Грузии, так и война в Донбассе привели к беспрецедентному росту военно-промышленного комплекса, который качественно новых продуктов там не выдал, но зато потребил огромное количество денег. Мы всё таки надеемся, что там какой-то здравый смысл восторжествует. Но всё же очень грустно осознавать, что моя страна, гражданином которой я являюсь, стала такой современной Северной Кореей, которая запугивает людей наличием вооружения и своими агрессивными планами.



– Вы человек политически активны, возможно, поэтому вам сложно это всё осознавать. А какое настроение у российского общества, обывателей?

– Российское общество затаилось. Оно хорошо понимает, когда его бьют по голове. Я общаюсь с социологами из частных и государственных структур. Первое, что они говорят о настроении россиян "люди врут". Да, у нас есть какие-то данные опросов, которые, кстати, в большей части не показывают какого-то воодушевления от грядущей войны. Если был Крымский консенсус, то все понимали, что вроде всё так красиво, классно и хотелось очень сильно. Все это одобряли. Однако новая волна никакого взрыва патриотизма или чего-то, что можно конвертировать в рейтинг Путина не вызвала. Именно поэтому на сегодняшний день мы не знаем, что именно думают россияне. Все нормальные социологи говорят одно и тоже. Люди отвечают, так называемыми, социально приемлемыми ответами или же транслируют ту позицию, которую за последнюю недели слышали по телевизору.

Очень небольшое количество людей в мегаполисах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге настроены очень критично к действующей власти. Количество критиков скорее растёт в крупных городах, но опять же потому, что россияне очень хорошо понимают, что могут получить полицейской дубинкой по голове. Именно поэтому они не спешат высказываться. В России были, кстати говоря, немногочисленные антивоенные митинги, однако они не собрали огромного количества людей, но какая-то часть россиян особенно в крупных городах выходила на акции. Они заявляли, что не будут поддерживать эту войну, она им не нужно и просили уже наконец-то отстать от Украины.

Отдельно можно сказать о россиянах, живущих за рубежом. Скорее всего Путин уже их всех потерял, поскольку во всей Европе, в Австралии, Америке и других странах диаспоры активно высказывают мнение противное путинскому. Люди проводят либо антивоенные акции, либо акции с украинцами. Однако здесь стоит понимать, что и не все украинцы сейчас стремятся проводить с русскими какие-то акции, что вполне естественно. Тем не менее это есть. Средний класс и более богатые люди, особенно те, которые защищены самим фактом жизни за рубежом от России, они активно выражают антипутинскую позицию.

– Уже несколько раз западные СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщали даты предполагаемого вторжения. Есть такая теория, что это игра на повышение ставок. Например, Байден обозначил число вторжения, значит Путин в это время точно не будет вторгаться. Мы видим, что это работает. Очередную дату вторжения обозначил Джейк Салливан. Он сказал, что это состоится после олимпиады, которая заканчивается на следующей недели 20 февраля. Насколько вечно может длиться такая тактика?

– Ну, я думаю, что это действительно не может длиться вечно, поскольку рано или поздно Путину нужно будет либо отзывать войска. Я напомню, что армия России всё ещё призывная, служат в ней один год, а количество контрактников не так велико. Соответственно солдат требуется менять два раза в году. Кстати, когда было прошлое обострение ситуации, был такой косвенный фактор, который указывал на то, что ничего не будет. Это очень смешно. У нас есть поезд, который идёт через всю Россию на дальний восток, куда для солдат, демобилизующихся из армии, были куплены все билеты. Понятно, что не будет объявлено никакой чрезвычайной ситуации и военнослужащие будут демобилизованы, отправлены домой.

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Я думаю, что вопрос объявления войны в этой истории, такое себе перетягивание каната. У Путина есть танки и угроза атаковать Украину. У Запада есть консолидация и угроза новыми санкциями. Мне кажется, что в итоге, либо Путин окончательно сойдёт с ума и введёт войска, либо коллективный Запад найдёт какое-то решение, которое позволит навсегда решить эту проблему. В принципе, в значительной части мы это видим, поскольку впервые с 73-го года была фактически разрушена сделка "газ в обмен на трубы". Вся российская, советская государственность держится на одной сделке, которую заключили в 1969 году советские и германские власти, после которой мы наконец-то начали посылать в Европу углеводородное сырьё, то есть нефть и газ. Взорвать рынок не удалось, мы сейчас платим большие коммунальные платежи в Европе, но в целом никакой трагедии не произошло, никаких чрезвычайных ситуаций с нехваткой энергии. Мы видим, как американские и норвежские производители газа сверхактивно начинают осваивать европейский рынок. Туда Россия просто не вернётся однажды.

Может быть всё кончится не тем сценарием, о котором мы думаем. Утратив рынок Германии, как основного покупателя, у России просто не то, чтобы не останется денег, а просто возникнет масса других проблем, поскольку в стране реально всё плохо. Сейчас там очень высокая инфляция, гораздо выше чем в ЕС. Плюс ко всему санкции, антисанкции. Качество продовольствия, которое может купить россиянин, намного хуже. Миллионы тонн пальмового масла ведь кто-то съедает в России? По 500 грамм на каждого человека в России. Это не так уж и мало. Это такой классический продукт, который заменяет хорошие. В России растут социальные расслоения, люди набирают кредитов под совершенно дикие проценты. Очевидно, что там повышается ставка по ипотеке, а в последние годы там практически был бум. В России возникает масса своих проблем, связанных с безумствами. Что именно первое рванёт, мы не знаем.

– Во вторник начался суд над вашим соратником Алексеем Навальным. Руководящий штабом Леонид Волков выдвинул теорию о том, что вся эта заваруха с Украиной могла быть создана для того, чтобы отвлечь внимание от дела Навального. Действительно ли верна теория Волкова и Путин решил воспользоваться всех шумихой вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание от процесса над Алексеем Навальным?

– Я думаю, что 50/50. Я бы сказал, что там есть ещё один фактор. На исторически высоком уровне находятся цены на углеводороды, а их продажу лично контролирует Путин. Мы понимаем, что россиянам ни копейки от этого не достанется. В России готовится очередной пакет реформ, которые должны ободрать население. Там вводятся какие-то очередные электронные метки, социальные нормы электричества и так далее. Конечно же, одна из целей этого обострения заключается в том, чтобы не дать условному Западу защитить Навального. Напомню, что ещё полгода назад Алексей Навальный номинировался на Нобелевскую премию, а сейчас все уже просто устали следить за тем, что происходит. А происходит там абсолютный кошмар, человека судят не в суде, а прямо на территории тюрьмы, куда привозят судью. Такого, с позволения сказать, суда ещё никогда не было в России. Судят по совершенно надуманным основаниям. Думаю, что значительная часть вот этого сценария, который сейчас происходит, это, конечно же, дело Навального. Однако, несмотря на моё уважение, я не соглашусь с Леонидом в том, что это была основная цель.

– Насколько в России сейчас следят за темой Олимпиады, особенно в контексте скандала с 15-ти летней фигуристкой Камиллой Валиевой?

– Следят, конечно! Людям приятно знать, что мужчины или женщины с твоей страны побеждают на спортивных мероприятиях. Всем безумно приятно, что лыжники там впервые за много лет очень удачно пробежали. Все очень расстроены, что Россия выступает не под своим флагом. Это наказание за тот безумный допинговый акт, который был учинён в Сочи. Что касается спортсменки Камиллы Валиевой, то это топовая новость Российских новостей, но я могу сказать, что в отношении её общественное мнение разделилось. Ей 15-ть лет и все понимают, что те препараты, которые попадают в её организм, ей кто-то даёт. Врач, тренер, не знаю, кто ещё может это делать. В России, возможно, впервые возникла дискуссия по поводу того, а нужен ли вообще такой спорт. Этих несчастных детей там дрессируют, они там выступают год, два в этом фигурном катании. Всё это, конечно, безумно красиво. Однако потом они взрослеют и уже не могут также красиво прыгать, выполнять сложные элементы, поскольку с возрастом у человека меняются пропорции тела.

Конечно, россияне смотрят и следят. Мне кажется то, что уже вторая Олимпиада проходит без зрителей, привело к тому, что градус олимпийского безумия очень сильно упал, когда ты не можешь куда-то поехать. Напомню, что Россия является страной со многими часовыми поясами. Например, я живу в Сибири и мои знакомые говорят о том, как же хорошо им смотреть трансляции с Пекина, которые идут днём, а не ночью, как обычно. Отношение скорее равнодушное, спокойное и умеренное. Мы россияне ловим победы наших спортсменом и безумно этому радуемся. К счастью, это олимпийское победобесие, что мы должны быть самыми первыми, уже отошло. Россия в командном зачёте не первая страна. Слава Господи, что всего один конфликт был с этой девочкой, который ещё оттеняется тем, что препарат был не допингом, а запрещённым препарат. Кто-то пытается её больше оправдывать. Это такое вот русское «смотрите, нас опять обидели злые силы!». Трушников никто не обидел. Просто радуемся и ждём хоккей.

– Жители России больше следят за спортивными состязаниями или их больше привлекают политические подтексты, как в случае с допингом, обнимающимися фристайлистами из России и Украины. Что больше интересно? Спорт или скандал?

– Я думаю, что 50/50. Всё больше зависит от того, сколько у человека мозгов. Если мало мозгов, то больше любим скандалы. Если больше, то радуемся достижениям в каком-то своём любимом виде спорта.