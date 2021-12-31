Путин поздравил в том числе Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и королеву Елизавету II, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет Svoboda.org.
В поздравлении к президенту США Джо Байдену Путин написал, что две страны могут и должны "взаимодействовать конструктивно для преодоления общих вызовов".
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