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Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав 42 государств, в том числе США и Ватикана. В поздравлении не оказалось имён президентов Литвы, Латвии и Эстонии, Украины и Грузии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Путин поздравил в том числе Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и королеву Елизавету II, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет Svoboda.org.

В поздравлении к президенту США Джо Байдену Путин написал, что две страны могут и должны "взаимодействовать конструктивно для преодоления общих вызовов".

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