"Пусть дух рождественской радости наполнит Ваши сердца": президент Литвы поздравил религиозные общины с Рождеством Христовым

 
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

7 января Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил верующих православных, старообрядцев, празднующих Рождество. Он напомнил, что Литовское государство издавна принимало и объединяло людей разных национальностей и вероисповеданий, которые создали культуру толерантности.

"Дорогие, я желаю, чтобы радость ожидания и свершения Рождественского чуда посетила Ваши дома и семьи. Чтобы свет веры и любви к ближнему окружал каждого из вас и ярко сиял в ваших общинах", - сказал глава страны.

По словам президента, взаимное общение позволяет нам стать еще сильнее – даже когда бушуют войны или другие бедствия. Литовское государство издавна принимало и объединяло людей разных национальностей и вероисповеданий, которые, живя в добрососедстве, создали в стране культуру солидарности, толерантности и сотрудничества.

Гармония различий вновь открывается для всех людей доброй воли в Литве, и сегодня они помогают создавать Литву будущего в духе диалога и единства.

"Светлого и тихого Рождества, пусть дух рождественской радости и братства наполнит Ваши сердца и Ваши дома", - пожелал верующим лидер страны.

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