Пункт пропуска "Медининкай" возобновил работу

Вчера в 21.00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Медининкай").
В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси добавили, что очередь из грузовиков, оформленных на белорусской стороне и ожидающих въезда в Литву, вчера вечером составляла более 300 фур.
"Белорусская таможня рекомендует до полной нормализации ситуации в пункте пропуска „Каменный Лог“/"Медининкай" выбирать альтернативные маршруты следования через белорусско-литовскую границу", — сообщили в ГТК.
Напомним, пункт пропуска "Медининкай" литовская сторона перекрыла "в целях безопасности" в 13.00 8 июля.
Zerkalo.io
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