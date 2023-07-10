Пункт пропуска "Медининкай" возобновил работу

Вчера в 21.00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Медининкай").

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси добавили, что очередь из грузовиков, оформленных на белорусской стороне и ожидающих въезда в Литву, вчера вечером составляла более 300 фур.

"Белорусская таможня рекомендует до полной нормализации ситуации в пункте пропуска „Каменный Лог“/"Медининкай" выбирать альтернативные маршруты следования через белорусско-литовскую границу", — сообщили в ГТК.