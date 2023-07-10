10 июля 2023 г. 11:05

Пункт пропуска "Медининкай" возобновил работу

 
Zerkalo.io
ФОТО: VSAT
Возобновлена работа пункта пропуска «Каменный Лог» ("Медининкай"). Об этом сообщила 9 июля пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Вчера в 21.00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Медининкай").

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси добавили, что очередь из грузовиков, оформленных на белорусской стороне и ожидающих въезда в Литву, вчера вечером составляла более 300 фур.

"Белорусская таможня рекомендует до полной нормализации ситуации в пункте пропуска „Каменный Лог“/"Медининкай" выбирать альтернативные маршруты следования через белорусско-литовскую границу", — сообщили в ГТК.

Напомним, пункт пропуска "Медининкай" литовская сторона перекрыла "в целях безопасности" в 13.00 8 июля.

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Источник
Zerkalo.io
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