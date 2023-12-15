Прошли межгосударственные консультации об оценки воздействия на окружающую среду радиоактивных отходов ИАЭС

6 декабря 2023 года в режиме видеоконференции состоялась встреча с общественностью Латвийской Республики.

Министерство окружающей среды содействовало проведению межгосударственных консультаций. На встрече также присутствовали представители Министерства окружающей среды, Министерства иностранных дел, Игналинской атомной электростанции, Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики, Центра радиационной безопасности, подрядчика ЗАО Svertas Group и Литовского энергетического института.

Во время встречи представитель Литовского энергетического института рассказал о целях планируемой хозяйственной деятельности и работах по реконструкции хранилища битумированных радиоактивных отходов и преобразованию его в могильник, указывается в сообщении Игналинской атомной электростанции (ИАЭС).

Целью этой встречи было проинформировать власти и общественность Латвийской Республики о проекте реконструкции хранилища битумированных радиоактивных отходов и его преобразования в могильник.