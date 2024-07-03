Прокурор обжаловала оправдательный приговор в отношении бывшего мэра Биржай и других политиков

Однако по другому эпизоду суд первой инстанции ​​оправдал В. Эйдукаса, вместе с тогдашним мэром района В. Ярецкасом, обвиненным во взяточничестве участвуя в группе лиц, и Ритаса Вайгинаса, тогдашнего депутата муниципального горсовета, обвиненного во взяточничестве, как не совершавших данных преступных деяний.

Проходящим по данному делу В. Ярецкасу и В. Эйдукасу были предъявлены обвинения в том, что в 2021 г. они договорились с тогдашним депутатом Биржайского районного муниципального горсовета Р. Вайгинасом о голосовании в пользу их коалиции на заседании совета. Р. Вайгинас в обмен на голосование „за“ предположительно добивался увольнения директора учрежденного муниципалитетом общественного учреждения и назначения на эту должность своего однопартийца.