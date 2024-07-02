2024.07.02 12:45

Прокуратура предлагает признать мэра Друскининкай виновным в торговле влиянием

 
и наложить на него штраф в размере 60 000 евро
мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас
мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас
ФОТО: Rokas Tenys | Elta

Генеральная прокуратура требует признать мэра Друскининкай Ричардаса Малинаускаса виновным в торговле влиянием и назначить ему штраф в размере 1200 прожиточных минимумов, то есть 60 тыс. евро.

Такое наказание во время судебного заседания во вторник запросила прокурор Генеральной прокуратуры Вилма Видугирене. Во вторник Каунасский окружной суд рассматривает дело о возможной коррупции в судебной системе, обвинения предъявлены не только мэру Друскининкй, но и пяти судьями разных звеньев.

Обвинения в отношении мэра Друскининкай и некоторых судей связаны с делом о поместье Виюнеле. Сотрудники заявляют, что значительная часть этого уголовного дела состоит из данных о преступных деяниях летом 2018 г., когда на судей различных инстанций пытались повлиять взятками, незаконно принятыми решениями пытались сохранить в настоящее время уже снесенное здание в Друскининкай, публично известное под названием поместье Виюнеле.

Р. Малинаускас обвиняется в даче взятки в размере 60 тыс. евро за то, чтобы это поместье не было снесено. Мэра обвиняют в том, что он через посредников давал взятки, чтобы по гражданскому делу относительно здания было принято положительное решение и его не снесли.

Мэр своей вины не признает.

После выступления прокуроров продолжат выступать адвокаты обвиняемых, которых по этому делу 18 человек. Следующие слушания состоятся в августе.

Когда будет оглашен приговор, пока неизвестно, слушания по этому делу теперь запланированы до конца октября.

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