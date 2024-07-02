Прокуратура предлагает признать мэра Друскининкай виновным в торговле влиянием

Такое наказание во время судебного заседания во вторник запросила прокурор Генеральной прокуратуры Вилма Видугирене. Во вторник Каунасский окружной суд рассматривает дело о возможной коррупции в судебной системе, обвинения предъявлены не только мэру Друскининкй, но и пяти судьями разных звеньев.
Обвинения в отношении мэра Друскининкай и некоторых судей связаны с делом о поместье Виюнеле. Сотрудники заявляют, что значительная часть этого уголовного дела состоит из данных о преступных деяниях летом 2018 г., когда на судей различных инстанций пытались повлиять взятками, незаконно принятыми решениями пытались сохранить в настоящее время уже снесенное здание в Друскининкай, публично известное под названием поместье Виюнеле.
Р. Малинаускас обвиняется в даче взятки в размере 60 тыс. евро за то, чтобы это поместье не было снесено. Мэра обвиняют в том, что он через посредников давал взятки, чтобы по гражданскому делу относительно здания было принято положительное решение и его не снесли.
Мэр своей вины не признает.
После выступления прокуроров продолжат выступать адвокаты обвиняемых, которых по этому делу 18 человек. Следующие слушания состоятся в августе.
Когда будет оглашен приговор, пока неизвестно, слушания по этому делу теперь запланированы до конца октября.