2024.04.26 13:06

Прокуратура подозревает Жемайтайтиса в одобрении нацистских преступлений

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Было завершено расследование в отношении депутата Ремигиюса Жемайтайтиса из-за антисемитских заявлений. Прокуратура сообщила, что политика подозревают в разжигании ненависти в отношении евреев, публичном одобрении преступлений нацистского режима.

26 апреля прокуратура сообщила, о завершении расследования.

"Полученные в ходе расследования данные позволяют обоснованно утверждать, что депутат Жемайтайтис 8 мая, 13, 14 и 15 июня 2023 года на своей странице в социальной сети Facebook оставил записи, в которых, как предполагается, публично насмехался, унижал евреев и разжигал ненависть в их отношении, а также публично одобрял нацистские преступления", – сказано в пресс-релизе суда.

Представитель Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене сказала, что обвинения Жемайтайтису предъявлены 7 марта 2024 года, после окончания расследования Жемайтайтис и его адвокат могут ознакомиться с его материалами. Они это могут сделать до 30 апреля этого года включительно.

Напомним, что в феврале по просьбе Генпрокурора Ниды Грунскене парламент разрешил лишить Жемайтайтиса неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности за насмешки, оскорбления и разжигание ненависти в отношении евреев.

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