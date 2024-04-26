Прокуратура подозревает Жемайтайтиса в одобрении нацистских преступлений

26 апреля прокуратура сообщила, о завершении расследования.
"Полученные в ходе расследования данные позволяют обоснованно утверждать, что депутат Жемайтайтис 8 мая, 13, 14 и 15 июня 2023 года на своей странице в социальной сети Facebook оставил записи, в которых, как предполагается, публично насмехался, унижал евреев и разжигал ненависть в их отношении, а также публично одобрял нацистские преступления", – сказано в пресс-релизе суда.
Представитель Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене сказала, что обвинения Жемайтайтису предъявлены 7 марта 2024 года, после окончания расследования Жемайтайтис и его адвокат могут ознакомиться с его материалами. Они это могут сделать до 30 апреля этого года включительно.
Напомним, что в феврале по просьбе Генпрокурора Ниды Грунскене парламент разрешил лишить Жемайтайтиса неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности за насмешки, оскорбления и разжигание ненависти в отношении евреев.