Прокуратура подозревает Жемайтайтиса в одобрении нацистских преступлений

26 апреля прокуратура сообщила, о завершении расследования.

"Полученные в ходе расследования данные позволяют обоснованно утверждать, что депутат Жемайтайтис 8 мая, 13, 14 и 15 июня 2023 года на своей странице в социальной сети Facebook оставил записи, в которых, как предполагается, публично насмехался, унижал евреев и разжигал ненависть в их отношении, а также публично одобрял нацистские преступления", – сказано в пресс-релизе суда.

Представитель Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене сказала, что обвинения Жемайтайтису предъявлены 7 марта 2024 года, после окончания расследования Жемайтайтис и его адвокат могут ознакомиться с его материалами. Они это могут сделать до 30 апреля этого года включительно.