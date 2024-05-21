2024.05.21 16:51

Прокуратура не комментирует, есть ли связь между актами саботажа в Польше и поджогом склада Ikea в Вильнюсе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
IKEA
IKEA
ФОТО: Įmonės nuotr.

В Генпрокуратуре (ГП) воздерживаются от комментариев относительно того, есть ли связь между предполагаемыми актами саботажа в Польше и предполагаемым поджогом склада Ikea в Вильнюсе.

Как указано в пресс-релизе прокуратуры, в ответ на опубликованную в Польше информацию о задержании девятерых человек, подозреваемых в совершении различных преступных деяний на территории Польши по приказу российских служб, прокуратура Литвы подтверждает, что как при расследовании преступных деяний указанного характера, так и других преступлений, сотрудники правоохранительных органов и других ведомств Литвы, Польши, Латвии, Эстонии и других стран активно сотрудничают и обмениваются соответствующей информацией.

Как сообщил журналистам во вторник главный прокурор Департамента ГП по расследованию организованной преступности и коррупции Артурас Урбялис, расследования преступных деяний в Польше, Литве, Латвии и Эстонии находятся на начальной стадии, поэтому никаких подробных комментариев по ним пока не будет.

"Расследования находятся на начальной стадии, и мы действительно, не изучив совокупность данных, не проверив полученную информацию, не можем ни опровергнуть, ни подтвердить эти обстоятельства", – сказал прокурор.

В прокуратуре указали, что некоторые из расследуемых преступных деяний могли быть инициированы иностранными государствами, но не стали комментировать, связаны ли расследуемые преступные деяния в Польше с предполагаемым поджогом склада магазина Ikea в Вильнюсе.

"Некоторые из расследуемых преступных деяний, по версии следствия, могут быть инициированы и скоординированы зарубежными странами и действующими в них ведомствами, однако до тех пор, пока не будет завершена проверка полученных данных, не представляется возможным подтвердить или опровергнуть предполагаемые связи между различными событиями в разных странах.

Чтобы не навредить успеху расследований, проводимых в разных странах, на данный момент не разглашаются и не детализируются данные о характере международного сотрудничества, о действиях, уже предпринятых или планируемых должностными лицами, полученных результатах и ​​другой подобной информации", – сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

9 мая этого года в Литве было начато досудебное расследование по факту пожара, возникшего в тот же день около 4 часов утра на складе магазина Ikea в Вильнюсе. В настоящее время досудебное расследование организует и ведет Департамент Генеральной прокуратуры по расследованию организованной преступности и коррупции, а расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.

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