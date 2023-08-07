07 августа 2023 г. 12:39

Прокуратура начала досудебное расследование относительно информации, опубликованной министром обороны Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Генеральная прокуратура приняла решение о начале досудебного расследования в отношении информации, опубликованной министром национальной обороны Арвидасом Анушаускасом после заседания Государственного совета по обороне. Такое решение, по версии прокуратуры, принято для сбора дополнительных данных о разглашенной информации.

"С учетом того, что для объективного и всестороннего изучения ситуации, возникшей после публикации министром национальной обороны А. Анушаускасом информации после заседания Государственного совета по обороне, необходимо собрать больше данных, получение которых связано с дополнительными процедурами и необходимостью совершения действий, которые невозможно совершить при рассмотрении материалов заявления и в сроки рассмотрения заявления, Генеральная прокуратура приняла решение о начале досудебного расследования", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Такое решение Генеральная прокуратура приняла, рассмотрев заявление члена Сейма Агне Ширинскене о предполагаемом разглашении служебной тайны.

Расследование начато в соответствии с ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса, в которой говорится, что разглашение информации, составляющей служебную тайну, лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, если не было признаков шпионажа или содействия иностранному государству в совершении действий против Литовской Республики, является уголовным преступлением и влечет за собой наказание в виде штрафа или ограничения свободы или ареста.

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