Прокуратура начала досудебное расследование относительно информации, опубликованной министром обороны Литвы

"С учетом того, что для объективного и всестороннего изучения ситуации, возникшей после публикации министром национальной обороны А. Анушаускасом информации после заседания Государственного совета по обороне, необходимо собрать больше данных, получение которых связано с дополнительными процедурами и необходимостью совершения действий, которые невозможно совершить при рассмотрении материалов заявления и в сроки рассмотрения заявления, Генеральная прокуратура приняла решение о начале досудебного расследования", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Расследование начато в соответствии с ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса, в которой говорится, что разглашение информации, составляющей служебную тайну, лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, если не было признаков шпионажа или содействия иностранному государству в совершении действий против Литовской Республики, является уголовным преступлением и влечет за собой наказание в виде штрафа или ограничения свободы или ареста.