"В течение недели, видимо, произойдет перелом. Мы видим, что иммунизация протекает очень быстро, но уже не путем вакцинации, а болезни. В течение недели должен произойти перелом", – сказал Дулькис.

По нынешним прогнозам, сказал министр, весной к COVID будут относиться как к обычной болезни.

"Нас ждет такая работа (...) Это значит, что встанет вопрос необходимости мобильных пунктов, будет решаться вопрос расценок на услуги. Все это должно интегрироваться в обычную систему здравоохранения", – заметил он.

Дулькис отрицал остановку действия "паспорта возможностей" из-за рассмотрения вопроса в Конституционном суде.

"Я понимаю, что тут много совпадений, которые можно связать с приближением 16 февраля, 11 марта, многое можно придумать. Некоторым людям любое решение КС было бы плохим.

Мне кажется, теорий заговора было бы меньше, если бы следили за дискуссией по этому вопросу в ЕС, она длится 2-3 недели. Мы тоже 2-3 недели назад говорили, что посмотрим. Процесс продолжается. На сегодняшний день аргументы были в пользу остановки действия, вот это и сделали", – заметил министр.