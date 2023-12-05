Профсоюз учителей намерен просить президента наложить вето на бюджет

Наблюдавшие за заседанием Сейма представители ПРОЛ и педагоги покинули зал парламента, неся листы бумаги с надписью "вето".

"Попробуем все альтернативы. Будем надеяться на положительную поддержку президента", – сказал журналистам А. Навицкас после того, как Сейм во вторник принял бюджет на 2024 г.

На вопрос, намерены ли педагоги провести митинг перед зданием Президентуры, как они это делали ранее возле здания парламента, А. Навицкас заявил, что нет намерений предпринимать подобные акции.

Кроме того, он указал, что юридически профсоюз не прекратит забастовку.

"У нас будет заседание совета, но, я думаю, что решением будет прекратить активные действия и не бастовать, потому что ученики, родители и учителя действительно страдают финансово. Поэтому это нецелесообразно. Но будем надеяться на поддержку президента. Как я уже говорил, мы будем работать с оппозиционными партиями и будущими правительствами", – сказал он.