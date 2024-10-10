Профсоюз полицейских о стрельбе в центре Вильнюса: в ходе реформирования полиции было допущено множество ошибок

„Напомним, что, среди прочего, была реформирована и служба лицензирования, которая отвечает за выдачу разрешений на оружие. Если раньше этим занимались специалисты в регионах, они знали людей и могли прогнозировать поведение некоторых из них, то сейчас все перенесено в электронное пространство. Централизация службы лицензирования, когда заявки на выдачу оружия заполняются электронным способом, на наш взгляд, является нехорошей практикой. Остается гадать, сколько еще экспериментов будет проводиться с полицией и сколько будем играть с общественной безопасностью?“ — добавила она.