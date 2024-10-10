Профсоюз полицейских о стрельбе в центре Вильнюса: в ходе реформирования полиции было допущено множество ошибок

„Сегодняшний инцидент в Вильнюсе, когда во время исполнения решения суда был застрелен адвокат и два полицейских получили ранения, подтвердил то, о чем постоянно говорят профсоюзы: в ходе реформирования полиции было допущено множество ошибок, и они постепенно вылазят через трагические события, выявляя те пробелы, которые открылись в результате реформ“, – говорится в сообщении профсоюза.
По мнению члена совета ПСПЛ Агне Гребликайте, еще в этом году необходимо выделить полиции дополнительные средства, оценить причиненный реформами ущерб и исправить допущенные ошибки.
„Буквально недавно у полицейских кончилось терпение, и мы прошли по Вильнюсу, по проспекту Гедиминаса, чтобы привлечь внимание к проблемам полиции. Поэтому мы считаем, что ответственность ложится на политиков, которые на протяжении десятилетия одобряли и проводили реформы в полиции и не контролировали, как это повлияет на общество, хотя профсоюзы и били тревогу“, – сказала А. Гребликайте.
„Напомним, что, среди прочего, была реформирована и служба лицензирования, которая отвечает за выдачу разрешений на оружие. Если раньше этим занимались специалисты в регионах, они знали людей и могли прогнозировать поведение некоторых из них, то сейчас все перенесено в электронное пространство. Централизация службы лицензирования, когда заявки на выдачу оружия заполняются электронным способом, на наш взгляд, является нехорошей практикой. Остается гадать, сколько еще экспериментов будет проводиться с полицией и сколько будем играть с общественной безопасностью?“ — добавила она.
ПСПЛ выразил соболезнования юридическому сообществу в связи с гибелью адвоката и направил слова поддержки полицейским, которым сегодня чудом удалось избежать смертельных травм.
Напоминим, что в четверг, в 10.15 час, поступило сообщение о том, что в столице в одной из квартир на улице Васарё 16 произошла стрельба. Вызов в квартиру по адресу Васарё 16 поступил в связи с выселением, человек стрелял в приехавших полицейских.
По данным полиции, ранения получили двое полицейских, подозреваемый – мужчина 62 лет забаррикадировался в квартире, однако позже был задержан.
Во время инцидента был застрелен адвокат Леонид Пчелинцев.
В четверг генкомиссар Р. Пожела сообщил журналистам, что мужчина стрелял в полицейских предположительно из нелегального оружия.