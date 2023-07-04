Профессор Ландсбергис: "после войны" не наступит

"Пока будет Россия, "после войны" никогда не будет. Тогда мужчины и женщины будут открыто говорить – "после России", когда не останется России. Может, тогда еще мир сможет жить. Спасибо за ваше внимание", – сказал во вторник в Вильнюсском университете после международной конференции Ландсбергис.

По его словам, похоже, что Европа совершенно не намерена защищаться от российской агрессии.

"Это я и имел в виду. Эта старушка еще иногда думает – о, я еще привлекательна для того молодого насильника, поэтому еще ничего. Европа совсем не намерена защищаться", – сказал он, объясняя, что имел в виду, назвав Европу старушкой.

Он заметил, что Европа считает, пусть себе гибнут украинцы, а мы им поможем – выразим соболезнования, пришлем венок.

"Вот – Европа. Чего от нее хотеть?", – прибавил он.