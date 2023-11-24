Продолжение "чекового скандала": по отчетам, мэр Бирштонаса заправляла топливом машину, находясь в это время на заседаниях горсовета

 
ELTA
ru.DELFI.lt
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„Circle K“ trims valandoms sumažino kainas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Четыре депутата Бирштонского горсовета в период с 2019 по 2022 гг. потратили на топливо более 15 тыс. евро муниципальных средств, а отчет о расходах мэра, представителя социал-демократов Нийоле Диргинчене содержит как минимум 3 чека, полученных во время ее присутствия на заседании муниципалитета, о чем свидетельствуют результаты последнего расследования Андрюса Тапинаса Skaidrinam.

Самую крупную сумму за топливо из средств муниципалитета компенсировала себе бывший кандидат на пост мэра муниципалитета, представитель Демократического союза "Во имя Литвы" в Бирштонском муниципалитете Юргита Сержентене. В период последнего созыва муниципального совета она возместила себе расходы на топливо примерно на 17,35 тыс. евро.

"За эту сумму ей пришлось проехать около 192 тыс. километров. По 4224,4 километра в месяц. По 140 км в день. Каждый день, включая выходные, на протяжении почти четырех лет. И во время карантина", – говорится в публикации.

Среди рекордсменов – супруг Ю. Сержентене, бывший депутат горсовета Аудрюс Сержентас. Как и его супруга, в 2019 году он был избран в муниципалитет с Общественным избирательным комитетом Vieningas Birštonas (Единый Биртштонас), однако в 2023 году он уже не попал в совет. За последний свой срок полномочий стоимость проезженного им топлива составила 16,5 тыс. евро, о чем свидетельствуют данные расследования Skaidrinam.

В общей сложности супруги за топливо расплачивались 36 разными банковскими картами, хотя номера двух из них совпадают.

Между тем социал-демократ, бывший председатель Бирштонского отделения Движения либералов и известный бизнесмен курортного края Эрвинас Марчюленис, будучи депутатом горсовета, в качестве компенсации расходов на топливо получил 17 тыс. евро.

Представитель Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в Бирштонском муниципалитете Дарюс Шешкевичюс за свой срок полномочий получил более 16,5 тыс. евро компенсации расходов на топливо.

Компенсацию в размере почти 15 тыс. евро получила и член Партии регионов Литвы Дайна Зданавичене. По данным расследования Skaidrinam, представленная ею сумма расходов на топливо в течение срока ее полномочий составила около 14,9 тыс. евро.

Между тем мэр Нийоле Диргинчене, возглавляющая Бирштонский муниципалитет с 2008 года, за период 2019-2022 гг. представила компенсации расходов на топливо на сумму 13 712,96 евро.

Подсчитано, что за весь свой срок она расплатилась как минимум 23 различными картами, а также как минимум 3 раза заправлялась топливом, председательствуя на заседании горсовета.

Кроме того указывается, что Н. Диргинчене за время своего пребывания в должности также возместила себе 103 евро расходов на принтер.

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