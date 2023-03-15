Проблемы Гражулиса не заканчиваются: зарегистрирована инициатива импичмента

Член Сейма Томас Витаутас Раскявичюс от имени группы членов Сейма зарегистрировал такой проект постановления. Предлагается создать специальную комиссию по расследованию, которая изучит их предложение о начале процедуры импичмента в отношении П. Гражулиса и представит заключение о наличии оснований для начала такой процедуры.

"15 сентября 2022 г. член Сейма Пятрас Гражулис во время вечернего пленарного заседания Сейма, голосуя за другого члена Сейма, своими сознательными действиями, возможно, грубо нарушил Конституцию и/или нарушил присягу члена Сейма", - говорят инициаторы импичмента П. Гражулису.

Комиссию предлагается сформировать из 11 членов Сейма. Если Сейм одобрит, ей будет поручено до 1 мая текущего года провести расследование и представить заключение.

Под инициативой импичмента в отношении П. Гражулиса подписались члены Сейма Андрюс Вишняускас, Юргис Разма, Аушрине Армонайте, Витаутас Миталас, Радвиле Моркунайте-Микуленене, Виктория Чмилите-Нильсен, Викторас Пранцкетис, Арвидас Анушаускас, Арминас Лидяка и др.