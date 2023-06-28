При обыске в штаб-квартире ЧВК "Вагнера" обнаружены следы информационной атаки на Литву

Впервые заместитель господина Пригожина прилетел в Вильнюс из России регулярным рейсом в феврале 2020 года. Из аэропорта он прошел к зданию Министерства транспорта, сделал фото, а после возвращения в аэропорт вылетел регулярным рейсом обратно в Россию, на территории Литвы проведя всего пять с половиной часов. Затем в том же 2020 году заместитель Пригожина во второй раз прибыл в Литву регулярным рейсом. Он сделал фото перед Сеймом, Литовским национальным музеем и Дворцом лордов. Затем уехал в Беларусь поездом, хотя у него был билет на самолет на рейс того же дня.