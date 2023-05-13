"Мы доверяем правоохранительным органам, которые уже начали расследования и оценки в отношении некоторых самоуправлений. Мы также доверяем деятельности, добросовестности и ответственности министра Юргиты Шюгждинене. Министр, исполняя свои обязанности как в Сейме, так и в Министерстве образования, экономно использует средства, выделяемые на парламентскую и репрезентативную деятельность, отчитывается за них в порядке, который устанавливают учреждения", – говорится в пятничном открытом письме Президиума СО-ХЗЛ.
Партия уверяет, что ознакомилась с действующими в Каунасском городском самоуправлении правилами и практикой возмещения канцелярских расходов. Отмечается, что в отличие от многих других муниципалитетов, во временной столице члены совета не обязаны обосновывать свои расходы подробными документами, счетами-фактурами или чеками.
"Поэтому, по нашему мнению, Юргита Шюгждинене, бывший член Каунасского городского самоуправления, действуя в соответствии с регламентом самоуправления, не совершила никаких правонарушений", — говорится в позиции Президиума.
В позиции Президиума подчеркивается, что партия консерваторов "следует принципам прозрачности в политике и предъявляет высокие требования к членам своего сообщества".
"Мы неоднократно демонстрировали свою нетерпимость к злоупотреблениям, проявлениям коррупции и аморальному поведению. В случае установления фактов возможного злоупотребления или подделки финансовых документов, оценка СО-ХДЛ однозначна — это недопустимо", — отмечает СО-ХДЛ, подчеркивая, что после возникновения вопросов относительно прозрачности использования средств в Нерингском самоуправлении, консерватор Лауринас Вайнутис приостановил свое членство в партии.
И все же лидеры партии подчеркивают, что случаи в Нерингском и Каунасском самоуправлениях нельзя оценивать одинаково, потому как, по их словам, "в каждом самоуправлении действовал разный установленный порядок распределения и учета средств, выделяемых членам муниципального совета".
Президиум СО-ХДЛ обращает внимание и на то, что в последнее время на фоне возникающих вопросов об использовании средств, выделяемых на деятельность членов совета, выявились системные изъяны в несовершенстве правового регулирования. Поэтому были выдвинуты инициативы о прозрачности, внесены поправки к закону о местном самоуправлении, которые не получили поддержки в Сейме.
"Однако мы не собираемся сдаваться — будут привлечены силы для совершенствования регулирования и в ближайшее время мы снова внесем более комплексные предложения, которые позволят решить ситуацию", — говорится в пресс-релизе.
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