2024.05.27 06:59

Президенты Украины и Польши поздравили Науседу с победой

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Volodymyras Zelenskis, Andrzejus Duda
Volodymyras Zelenskis, Andrzejus Duda
ФОТО: Reuters / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда поздравили переизбранного на второй срок главу страны Гитанаса Науседу.

"Уважаемый Гитанас Науседа, поздравляю вас с переизбранием! Все эти самые трудные годы вы были рядом с нами каждый день и ночь. Я ценю всю вашу искреннюю поддержку Украины и убежден, что, работая вместе, мы обеспечим свободу, мир и безопасность в Украине, странах Балтии и всей Европе", - написал Зеленский в социальной сети X.

Президент Польши Дуда позвонил переизбранному Науседе.

"Дуда передал свои искренние и огромные поздравления и особенно рад нашим отношениям с Польшей. Действительно, нам удалось сделать очень многое, и иногда я даже с радостью говорю, что у нас сложились такие хорошие отношения, как с вами, президент. (...) Президент всегда был большим другом Литвы, и его поздравления очень важны для меня", - сказал Науседа после разговора с президентом Польши.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней на всех 1895 избирательных участках Науседа набрал 74,43% голосов избирателей.

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