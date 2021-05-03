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В честь празднования 230-летия Конституции Речи Посполитой в понедельник президенты Латвии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве и поддержке государств, стремящихся к демократическим переменам.
Президенты стран Балтии, Украины и Польши подписали декларацию о сотрудничестве
© LRPK / Robertas Dačkus

По сообщению администрации президента Литвы, в этом документе главы государств обязались поддерживать развитие региона на базе основополагающих демократических ценностей: свободы граждан, суверенитета стран, демократии, принципов правового государства, равенства и солидарности.

"Объединяющая Европа должна оставаться открытой для стран и народов, обдающих упомянутыми ценностями", – говорится в ней.

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Президенты подтвердили, что поддерживают и будут поддерживать стремление государств и их граждан к развитию свободы, демократии и прав человека.

"Мы верим, что солидарность народов является существенной основной для формирования порядка, который обеспечит в регионе стабильность, развитие и процветание государств", – акцентируется в декларации.

Кроме прочего в документе отмечается важность Конституции от 3 мая 1791 года для Польского и Литовского государств, истории этих стран и их общности.

Также акцентируется исключительная важность документа в развитии европейской политической мысли, поскольку эта Конституция стала первым основным законом государства на нашем континенте и вторым в мире.

"Конституция 3 мая и последовавшие за ней ряд обязательств Литвы и Польши стали частью социально-политического и культурного населения Европы. Речь Посополитая показала Европе путь объединения, значительно опередивший свое время", – цитируются в пресс-релизе слова президента Литвы Гитанаса Науседы.

Документ был подписан в Варшавском Королевском дворце, в рамках празднования 230-ой годовщины Конституции 3 мая. Президенты подписали декларацию на фоне картины Яна Матейки "Конституция 3 мая 1791".

В честь этой даты президент Литвы Гитанас Науседа с супругой находится в Польше, а премьер Польше Матеуш Моравецкий в воскресенье посетил Вильнюс.

Конституция от 3 мая считается первой конституцией в Европе. Она была принята Четырехгодичным сеймом Республики двух народов 3 мая 1791 года.

В соседней Польше день Конституции Литовско-польского государства (Речи Посполитой) - один из самых больших государственных праздников, в Литве эта дата отмечается более скромно, так как Конституция, по некоторым оценкам, снизила самостоятельность Великого княжества Литовского в составе общего с Польшей государства.

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