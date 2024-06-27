Президенты Литвы и Украины в Брюсселе обсудили соглашение о гарантиях безопасности

„Это была двусторонняя встреча, скоро мы подпишем соглашение о гарантиях безопасности. (...) Это достаточно подробный текст, и я рад, что мы, наконец, подпишем этот документ, хотя мы и так делаем все, что в наших силах, чтобы Украина получила военную поддержку и от нас, и от партнеров, мы также политически поддерживаем Украину“, - журналистам LRT в Брюсселе в четверг сказал Г. Науседа.
„Главное – это преемственность этого соглашения, оно долгосрочное, оно предусматривает нашу постоянную приверженность, и это очень важно. Политическая конъюнктура может измениться и в Литве, и в Украине, но очень важно, чтобы никакие конъюнктурные ветры не поколебали наш курс“, - сказал глава страны.
Он отметил, что аналогичные соглашения с Украиной недавно были подписаны и планируются к подписанию другими членами Сообщества.
„Насколько мне известно, это сделают ЕС, Литва и Эстония. (...) Многие страны делают то же самое – наши союзники рады видеть, что еще до Вашингтонского саммита подписывается все больше подобных соглашений, потому что было высказано такое пожелание“, - сказал президент.
Г. Науседа и В. Зеленский также обсудили процесс европейской интеграции Украины. Президент Литвы отметил, что начавшиеся на этой неделе переговоры о членстве Украины в ЕС и состоявшаяся межправительственная конференция Украина – ЕС знаменуют собой очень важный шаг на пути Украины к полноправному членству в ЕС, указывает Президентура.
„Думаю, ни у кого не осталось сомнений в том, что место и будущее Украины – в Европейском союзе и НАТО. Я надеюсь, что интеграция будет проходить плавно и быстро. Литва продолжит поддерживать Украину на этом пути“, – отметил Г. Науседа.
Главы Литвы и Украины обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне. Президент Литвы подчеркнул необходимость укрепления оперативной совместимости между Украиной и НАТО для достижения быстрого прогресса в сближении Украины с Альянсом.
Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в среду, принял решение, что ежегодная военная помощь Литвы Украине не может составлять менее четверти процента ВВП. По словам Кястутиса Будриса, главного советника президента Г. Науседы по вопросам национальной безопасности, стоимость такой военной поддержки составит примерно 190 млн евро в год.
Министр обороны Лауринас Кащюнас выразил удовлетворение по поводу того, что Литве, по сути, удалось утроить утвержденный год назад план поддержки Украины.