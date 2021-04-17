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Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда в пятницу призвали Россию незамедлительно отвести войска от границы с Украиной.
Президенты Литвы и Польши призвали Россию отвести войска от границы с Украиной
© LRPK / Robertas Dačkus

"Мы призываем Россию незамедлительно отвести войска от украинско-российской границы, провести в жизнь Минские соглашения и сотрудничать с Украиной в соответствии с международным правом и со взаимным уважением", - сказал президент Литвы.

Главы государств в пятницу по телефону обсудили ситуацию в Украине и совместные действия на уровне НАТО, Евросоюза (ЕС) и региона в деле сдерживания России от нагнетания ситуации.

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Украина обвиняет Россию в стягивании к восточной границе и в аннексированный Крым тысяч военных. Сообщения о концентрации сил появились после того, как на Востоке Украины начались кровопролитные столкновения с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Москва, в свою очередь, утверждает, что дислоцировала своих военных вдоль западной границы для учений, реагируя на представляющие угрозы действия НАТО.

Как сообщает президентское ведомство, во время беседы внимание было уделено и предстоящему на следующей неделе саммиту по вопросам изменений климата в Вашингтоне. В этом контексте литовский лидер обратил внимание на небезопасную Белорусскую АЭС и отметил, что необходимо обеспечить соблюдение международных требований в области ядерной безопасности и охраны окружающей среды.

Президенты обсудили пандемическую ситуацию и прогресс с вакцинацией в государствах.

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