Президенты Литвы и Польши наблюдали за ходом совместных военных учений

По словам президента, Польша и страны Балтии находятся по соседству с общими угрозами, поэтому страны оценивают угрозы одинаково и понимают, что Россия останется долгосрочной военной угрозой для всего Альянса. "Мы должны сохранять твердую позицию в отношении усиления восточного фланга НАТО, стремиться к полной реализации оборонных планов НАТО и ротационной модели противовоздушной обороны", - подчеркнул президент.

"Цели этих учений – продемонстрировать способность взаимодействовать и координировать действия друг с другом в ходе совместных военных действий и оборонительных операций в Сувалкском коридоре – важной географической местности для НАТО и всего региона", - заявил глава государства. Руководители Литвы и Польши вместе наблюдали за ходом учений, а также осмотрели военную технику, указывает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

В ходе двусторонней встречи президенты обсудили вопросы региональной обороны и безопасности, помощи Украине и укрепления двусторонних отношений, рассмотрели широкую сферу оборонного сотрудничества и договорились о новых совместных целях взаимодействия.

"Я ценю наши усилия по приобретению самого современного вооружения и повышению устойчивости в киберпространстве", - сказал глава государства.

По словам Г. Науседы, в ходе встречи с президентом Польши обсуждались возможности расширения и развития оборонного сотрудничества в области мощностей ракетной артиллерии (HIMARS) и киберизмерения. Руководитель страны отметил, что дальнейшая оценка взаимодействия и сотрудничества в этих сферах будет передана министрам обороны и командующим вооруженными силами.