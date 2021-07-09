Лидеры Литвы и Греции общались во время проходящего в Софии саммита "Инициативы трех морей".

Главы двух государств были едины во мнении о необходимости укреплять внешнюю границу ЕС как на Востоке, так и на Юге.

"Мы не позволим, чтобы белорусский режим использовал мигрантов как инструмент политического давления", - сказал Г. Науседа.

Он поблагодарил президента Греции за проявленную солидарность в борьбе с нелегальной миграцией и оперативную помощь в вопросах ее обуздания.

На встрече также обсуждалась ситуация в Беларуси. Г. Науседа подчеркнул необходимость единого давления на режим посредством санкций, концентрации помощи международного сообщества белорусскому обществу, а также проведения тщательного расследования перехвата в Минске летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair.

Президент пригласил К. Сакелларопулу посетить Литву.