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Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с греческой коллегой Катериной Сакелларопулу в Болгарии в пятницу проблемы миграции и потребность в укреплении внешней границы Европейского союза (ЕС), сообщило президентское ведомство.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Лидеры Литвы и Греции общались во время проходящего в Софии саммита "Инициативы трех морей".

Главы двух государств были едины во мнении о необходимости укреплять внешнюю границу ЕС как на Востоке, так и на Юге.

"Мы не позволим, чтобы белорусский режим использовал мигрантов как инструмент политического давления", - сказал Г. Науседа.

Он поблагодарил президента Греции за проявленную солидарность в борьбе с нелегальной миграцией и оперативную помощь в вопросах ее обуздания.

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На встрече также обсуждалась ситуация в Беларуси. Г. Науседа подчеркнул необходимость единого давления на режим посредством санкций, концентрации помощи международного сообщества белорусскому обществу, а также проведения тщательного расследования перехвата в Минске летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair.

Президент пригласил К. Сакелларопулу посетить Литву.

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