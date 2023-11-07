Президентские выборов в Литве предлагают провести 12 мая

За такой проект постановления Сейма, представленный спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, во вторник проголосовали 128 членов Сейма, никто не голосовал против, воздержался 1 парламентарий.

Это – неокончательное голосование в Сейме по дате выборов президента Литвы. Проекту постановления еще предстоит пройти стадию принятия.

Избирательный кодекс предусматривает, что очередные выборы президента Республики проводятся в последнее воскресенье за ​​2 месяца до окончания срока полномочий президента Республики. Очередные выборы президента Республики объявляются Сеймом не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока полномочий президента Республики.

День президентских выборов должен быть указан в постановлении Сейма об очередных выборах президента Республики.

На выборах, состоявшихся 12 мая 2019 г., президентом Литвы был избран Гитанас Науседа.

12 мая 2024 г. в Литве пройдет обязательный референдум по вопросу изменения статьи 12 Конституции Литовской Республики, регулирующей вопросы гражданства.