Президентские рейтинги: уверенно лидирует Науседа, ближайшими его соперниками остаются Вегеле и Шимоните

За баллотирующегося на второй срок президента Г. Науседу в январе проголосовали бы 23,5 проц. респондентов. По данным опроса, нынешний глава страны одинаково популярен среди представителей всех социальных и демографических групп. В декабре его поддержка составляла 25,8 проц.

Ближайшими соперниками Г. Науседы остаются И. Вегеле и И. Шимоните

Рейтинг другого кандидата в президенты адвоката Игнаса Вегеле – почти не изменился. В декабре за него планировали голосовать 12,8 проц. респондентов, в январе – 12,4 проц.

По данным опроса, прославившийся в период пандемии юрист имеет больше всего сторонников среди людей с низким и средним образованием, низким и средним доходом, жителей районных центров и сельских местностей.