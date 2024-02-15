Президентские рейтинги: уверенно лидирует Науседа, ближайшими его соперниками остаются Вегеле и Шимоните

За баллотирующегося на второй срок президента Г. Науседу в январе проголосовали бы 23,5 проц. респондентов. По данным опроса, нынешний глава страны одинаково популярен среди представителей всех социальных и демографических групп. В декабре его поддержка составляла 25,8 проц.
Ближайшими соперниками Г. Науседы остаются И. Вегеле и И. Шимоните
Рейтинг другого кандидата в президенты адвоката Игнаса Вегеле – почти не изменился. В декабре за него планировали голосовать 12,8 проц. респондентов, в январе – 12,4 проц.
По данным опроса, прославившийся в период пандемии юрист имеет больше всего сторонников среди людей с низким и средним образованием, низким и средним доходом, жителей районных центров и сельских местностей.
За занимающую третей место в рейтинговой таблице и лишь в пределах погрешности отстающую от И. Вегеле премьер-министра И. Шимоните свой голос на выборах главы страны в декабре намеревались отдать 10,4 проц. опрошенных, а в январе – 10,8 проц.
Больше всего И. Шимоните, представляющую на выборах Союз Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), поддерживали жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и более высоким доходом.
На четвертом месте – не участвующая в выборах и поддержку Г. Науседе высказавшая В. Блинкявичюте
Далее в рейтинговой таблице располагается решившая не участвовать в президентских выборах лидер Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), европарламентарий Вилия Блинкявичюте. Ее, как показал опрос, поддержали бы 8,6 проц. жителей Литвы (в декабре – 6,6 проц.).
Еще 4,1 проц. опрошенных в январе свой голос отдали бы за бывшего председателя Конституционного суда, кандидата от Партии свободы Дайнюса Жалимаса. В декабре его поддерживали 3,8 проц. респондентов.
Немного от Д. Жалимаса отстает парламентарий Ремигиюс Жемайтайтис, объявивший в этом месяце о своем решении баллотироваться, за него в январе проголосовали бы 3,3 проц. жителей страны (в декабре – 2 проц.).
Кроме того, 2,8 проц. респондентов в январе утверждали, что свой голос намерены отдать за кандидата от оппозиционного Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аурелиюса Веригу, в декабре его поддерживали 3,5 проц. опрошенных.
Остальные кандидаты получили менее чем по 2% голосов сторонников
Согласно исследованию, в январе 12,2 проц. респондентов выбрали бы иного кандидата, нежели ранее упомянутые. Однако другие известные кандидаты на пост руководителя страны получили менее чем по 2 проц. голосов жителей Литвы.
Как показал опрос, 15,7 проц. жителей еще не решили, за кого будут голосовать, а 6,7 проц. утверждали, что не намерены участвовать в выборах.
Компания по исследованию общественного мнения и рынка "Spinter tyrimai" 19-26 января 2024 г. по заказу информационного портала DELFI провела опрос общественного мнения. В опросе приняли участие жители в возрасте от 18 до 75 лет.
В ходе исследования было опрошено 1 008 респондентов. Распределение участников исследования по полу, возрасту и месту жительства пропорционально распределению населения Литвы.
Применялся комбинированный метод опроса: 50 проц. телефонным опросом, 50 проц. – онлайн. Телефонное интервью проводит профессиональный интервьюер. Он проводит интервью с респондентом по заранее подготовленным вопросам, фиксируя ответы в анкете.
В онлайн-опросе респонденту отправляется ссылка на опрос, которую респондент заполняет самостоятельно в удобное для него время. Ссылка уникальна, т. е. анкета не может быть заполнена более одного раза.
Погрешность результатов исследования составляет 3,1 проц.