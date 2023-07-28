Президентская служба: заседание Комиссии по лишению гражданства не может состояться без извещения Дробязко

"Заседание комиссии не может быть проведено без надлежащего информирования об этом Дробязко. Дробязко проживает в Российской Федерации, выезд из Литовской Республики она декларировала 30 июня 2014 г.", - сообщил Elta советник президента Ридас Ясюленис.

Советник главы государства отмечает, что Законом о гражданстве Литовской Республики предусмотрено, что Комиссия по вопросам гражданства предварительно рассматривает обращение МВД к и предложения президенту Республики по этому поводу.

Это же положение Закона о гражданстве устанавливает право лица, вопрос которого рассматривается, и его адвоката на заседании Комиссии по вопросам гражданства давать разъяснения относительно обстоятельств, послуживших основанием для утраты гражданства, отмечают представители президентской службы.

По словам Ясюлениса, комиссия стремится установить контактные данные Дробязко, чтобы надлежащим образом проинформировать ее о заседании комиссии.