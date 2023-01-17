"Я не думаю, что президент именно это хотел сказать, ведь контекст был иным. А то, чтобы еще сто лет Клайпеда – и наверное больше ста лет, во веки вечные – была с Литвой, этого все хотят, не так ли?", – сказала во вторник Скайсгирите в интервью Žinių radijаs.
По ее мнению, пожелание "жить в веках и быть счастливой" достаточно универсальное и не должно "присутствовать только в советских гимнах".
"Поздравить и пожелать счастья, наверное, это универсальное поздравление. Услышать здесь слова гимна, тогда, когда их не цитировали – для этого нужно особое рвение. Кстати, эти слова еще надо помнить", – заметила она.
"Это пожелание счастья. Почему оно должно быть только в советских гимнах?", – вопрошала Скайсгирите.
Delfi напоминает, воскресенье президент Литвы посетил Клайпеду и принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию присоединения Клайпедского края. Выступая на мероприятии, президент пожелал Литве "жить в веках и быть счастливой". Эти слова - строчка из гимна Литовской ССР.
"Я надеюсь, что мы еще лучше используем потенциал Клайпеды. Я знаю, как много планов, связанных с Клайпедой – планов зарубежных инвесторов и наших планов. Так, как говорится, живи в веках и будь счастливой вся Литва вместе с Клайпедским краем", – сказал журналистам Науседа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После смерти пятилетнего ребенка в больнице родители обратились в прокуратуру
Вильнюсцы , у которых в Сантаришкской клинике умерла...
Эфир Delfi – Михаил Подоляк: у нас заготовлены сюрпризы для России, они воюют рабами
Сразу после выпуска новостей — в Страсбурге начинается...
Поисково-спасательная операция в Днепре завершена: число погибших выросло до 44
В Днепре завершена поисково-спасательная операция на...
Министр обороны не исключает введения службы в армии только по выходным
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас не...
Арестович собирается уйти из офиса президента Украины
Алексей Арестович показал в своих соцсетях заявление...