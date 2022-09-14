Мачюлис сказал, что президент организовал встречу по просьбе оппозиции.
"На встрече был поднят вопрос недостатка уважения правящих к оппозиции. Не так давно они заседали в разных залах парламента. Мы знаем причину. Голос оппозиции не слышали, не обсуждали ее предложения. Сейчас ситуация та же. Спикер и правящие обещали создать рабочую группу, которая обсуждала бы антиинфляционные меры, но, к сожалению, оппозицию не услышали. Мы можем констатировать, что оппозиция вносит предложения, но их не рассматривают", – сказал советник президента. Президент считает, что "это нехорошо".
"В такой сложный для государства период хотелось бы, чтобы было больше согласуя, конкретных вопросов, конкретных ответов. Даже если речь идет об интерпелляциях, это то же форма, которая дает возможности министрам, которым задают вопросы, дать ответы на них", – подчеркнул Мачюлис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Корни литовского чуда: почему во всем мире продукты дешевеют, а у нас – дорожают
ООН сообщает, что в августе в мире цены на продукты...
Со следующей недели начинается вакцинация от коронавируса: кому не стоит спешить
В среду Минздрав Литвы сообщил, что со следующей...
Эфир Delfi: совместимы ли российский паспорт и бизнес в Литве? (1)
В Сейме Литвы предлагают в связи с признанием России...
ДГБ рассказал об инциденте на границе с Россией: гражданин Литвы был арестован и подвергся насилию допрашивали из-за записей в фейсбуке
Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы в среду...
Правительство утвердило критерии прибытия в Литву граждан России: кого они коснутся
После закрытия с понедельника странами Балтии и...