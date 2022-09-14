Мачюлис сказал, что президент организовал встречу по просьбе оппозиции.

"На встрече был поднят вопрос недостатка уважения правящих к оппозиции. Не так давно они заседали в разных залах парламента. Мы знаем причину. Голос оппозиции не слышали, не обсуждали ее предложения. Сейчас ситуация та же. Спикер и правящие обещали создать рабочую группу, которая обсуждала бы антиинфляционные меры, но, к сожалению, оппозицию не услышали. Мы можем констатировать, что оппозиция вносит предложения, но их не рассматривают", – сказал советник президента. Президент считает, что "это нехорошо".

"В такой сложный для государства период хотелось бы, чтобы было больше согласуя, конкретных вопросов, конкретных ответов. Даже если речь идет об интерпелляциях, это то же форма, которая дает возможности министрам, которым задают вопросы, дать ответы на них", – подчеркнул Мачюлис.