Президентская служба намерена обсудить вопрос наркотиков на Государственном совете обороны

"Президент не исключает возможности обсуждения этого вопроса на Государственном совете обороны – если увидим, что государство не способно взять ситуацию в свои руки", – сказал 2 октября Будрис.
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Страший советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис сказал, что глава страны рассматривает возможность обсуждения проблемы распространения наркотиков среди подростков и превенции на заседании Государственного совета обороны.
"Президент не исключает возможности обсуждения этого вопроса на Государственном совете обороны – если увидим, что государство не способно взять ситуацию в свои руки", – сказал 2 октября Будрис.