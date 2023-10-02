Президентская служба намерена обсудить вопрос наркотиков на Государственном совете обороны

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

Страший советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис сказал, что глава страны рассматривает возможность обсуждения проблемы распространения наркотиков среди подростков и превенции на заседании Государственного совета обороны.

"Президент не исключает возможности обсуждения этого вопроса на Государственном совете обороны – если увидим, что государство не способно взять ситуацию в свои руки", – сказал 2 октября Будрис.

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