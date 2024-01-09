Президентская служба критикует предложение об упразднении школ с русским языком обучения

"Надо думать не о том, как их упразднить, а о том, как интегрировать молодежь нацменьшинств в жизнь Литвы. Как сделать, чтобы после окончания школы она очень хорошо владела литовским, чтобы могла сдать государственный экзамен по языку и интегрироваться в жизнь в полном объеме", – сказала 9 января в интервью на радиостанции Žinių radijаs Скайсгирите.

Однако президентская служба отмечает, что на самом деле есть проблемы с интеграцией нацменьшинств и снижением разобщения в обществе.

"Если после окончания школы дети плохо владеют литовским, если они не знакомы с культурой Литвы, недостаточно знают историю – они не способны жить полноценной жизнью в Литве, они остаются в рамках своего нацменьшинства", – сказала советник президента.

"Это может представлять проблему, ведь мы хотим, чтобы все граждане были интегрированы в жизнь Литвы, мы принимаем нацменьшинства в обществе как свою часть и эта часть потенциально очень много могла бы дать жизни Литвы", – прибавила она.