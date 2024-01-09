Президентская служба критикует предложение об упразднении школ с русским языком обучения

 
DELFI; ELTA
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Panevėžio mokyklose pedagogų amžiaus vidurkiui pasiekus 53 metus, Savivaldybė dėl mokytojų bandys konkuruoti naujiems specialistams siūlydama didesnę paramą.
Panevėžio mokyklose pedagogų amžiaus vidurkiui pasiekus 53 metus, Savivaldybė dėl mokytojų bandys konkuruoti naujiems specialistams siūlydama didesnę paramą.

Президентская служба критически оценила предложение министра образования Гинтаутаса Якштаса об упразднении школ с русским языком обучения. По словам старшего советника президента Асты Скайсгирите, гораздо больше пользы принесло бы обсуждение возможных способов интеграции нацменьшинств.

"Надо думать не о том, как их упразднить, а о том, как интегрировать молодежь нацменьшинств в жизнь Литвы. Как сделать, чтобы после окончания школы она очень хорошо владела литовским, чтобы могла сдать государственный экзамен по языку и интегрироваться в жизнь в полном объеме", – сказала 9 января в интервью на радиостанции Žinių radijаs Скайсгирите.

Однако президентская служба отмечает, что на самом деле есть проблемы с интеграцией нацменьшинств и снижением разобщения в обществе.

"Если после окончания школы дети плохо владеют литовским, если они не знакомы с культурой Литвы, недостаточно знают историю – они не способны жить полноценной жизнью в Литве, они остаются в рамках своего нацменьшинства", – сказала советник президента.

"Это может представлять проблему, ведь мы хотим, чтобы все граждане были интегрированы в жизнь Литвы, мы принимаем нацменьшинства в обществе как свою часть и эта часть потенциально очень много могла бы дать жизни Литвы", – прибавила она.

Напомним, что на минувшей неделе министр образования, науки и спорта Якштас сказал, что ищет юридические способы отказа от школ с русским языком обучения в Литве.

Министр сказал, что содержание школ с русским языком обучения обходится дорого, а ученики этих школ более подвержены пропаганде со стороны недружественного Литве государства.

"Если страна недружелюбная, вопрос в том, зачем мы это делаем. А дети становятся более уязвимыми, подверженными пропаганде и информации, распространяемой со стороны недружественной в отношении Литвы страны, это очевидно", – сказал Якштас.

"Чего мы добиваемся финансированием таких школ? Мне кажется, что мы оказываем себе медвежью услугу, это иногда и стоит дороже", – прибавил он.

Якштас также заметил, что дети, которые учатся не на литовском языке, труднее интегрируются и при поступлении в вузы и на рынке труда.

"Вопрос в том, на самом ли деле они должны изучать на русском почти все предметы. Чтобы успешно интегрироваться в стране, очень важно владеть государственным языком", – сказал он.

Вопрос существования школ с русским языком обучения в Литве снова подняли после появления сообщений о том, что пара подростков, обучающихся в школе Науямесчё, стреляли в своего одноклассника из пневматического оружия из-за его политических взглядов.

Первый раз вопрос школ был поднят, когда Россия напала на Украину.

В Латвии и Эстонии школ с русским языком обучения не осталось, сейчас проходит последний этап их перехода на обучение на государственных языках.

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