Президентская служба критикует предложение об упразднении школ с русским языком обучения

"Надо думать не о том, как их упразднить, а о том, как интегрировать молодежь нацменьшинств в жизнь Литвы. Как сделать, чтобы после окончания школы она очень хорошо владела литовским, чтобы могла сдать государственный экзамен по языку и интегрироваться в жизнь в полном объеме", – сказала 9 января в интервью на радиостанции Žinių radijаs Скайсгирите.
Однако президентская служба отмечает, что на самом деле есть проблемы с интеграцией нацменьшинств и снижением разобщения в обществе.
"Если после окончания школы дети плохо владеют литовским, если они не знакомы с культурой Литвы, недостаточно знают историю – они не способны жить полноценной жизнью в Литве, они остаются в рамках своего нацменьшинства", – сказала советник президента.
"Это может представлять проблему, ведь мы хотим, чтобы все граждане были интегрированы в жизнь Литвы, мы принимаем нацменьшинства в обществе как свою часть и эта часть потенциально очень много могла бы дать жизни Литвы", – прибавила она.
Напомним, что на минувшей неделе министр образования, науки и спорта Якштас сказал, что ищет юридические способы отказа от школ с русским языком обучения в Литве.
Министр сказал, что содержание школ с русским языком обучения обходится дорого, а ученики этих школ более подвержены пропаганде со стороны недружественного Литве государства.
"Если страна недружелюбная, вопрос в том, зачем мы это делаем. А дети становятся более уязвимыми, подверженными пропаганде и информации, распространяемой со стороны недружественной в отношении Литвы страны, это очевидно", – сказал Якштас.
"Чего мы добиваемся финансированием таких школ? Мне кажется, что мы оказываем себе медвежью услугу, это иногда и стоит дороже", – прибавил он.
Якштас также заметил, что дети, которые учатся не на литовском языке, труднее интегрируются и при поступлении в вузы и на рынке труда.
"Вопрос в том, на самом ли деле они должны изучать на русском почти все предметы. Чтобы успешно интегрироваться в стране, очень важно владеть государственным языком", – сказал он.
Вопрос существования школ с русским языком обучения в Литве снова подняли после появления сообщений о том, что пара подростков, обучающихся в школе Науямесчё, стреляли в своего одноклассника из пневматического оружия из-за его политических взглядов.
Первый раз вопрос школ был поднят, когда Россия напала на Украину.
В Латвии и Эстонии школ с русским языком обучения не осталось, сейчас проходит последний этап их перехода на обучение на государственных языках.