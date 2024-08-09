Президентская служба: конкретную информацию о приходе одного немецкого банка мы получим в этом году

„Сам банк прокомментирует, мы можем только прибавить, что долго конкретных новостей ждать не придется. Мы хотим оставить право комментария за банком. (...) Мы думаем, что это произойдет в этом году“, – сказал журналистам Аугустинавичюс.
„Президент не раз говорил, что на литовском рынке может появиться место для еще одного крупного игрока финансового сектора. Это повысит конкуренцию, улучшит услуги для клиентов“, – заметил он.
Аугустинавичюс сказал, что переговоры с банком ведутся в течение некоторого времени, а глава страны Гитанас Науседа хотел бы ускорить процесс.
„Когда президент в июне 2022 г. подписал коммюнике с канцлером Германии о дислокации немецкой бригады, вырос интерес к Литве как у немецких производителей, так и у участников финансового рынка“, – заметил советник президента.
„Переговоры с немецкими банками уже продолжались в течение некоторого времени, президент хотел ускорить процесс слияния немецких банков с литовской экономикой“, – отметил он.
Президент Гитанас Науседа после встречи с представителя и банка Commerzbank сказал, что его планы амбициозные, они позволят обеспечить больше конкуренции в секторе.
По словам президента, финансисты Германии считают, что Литва успешно справляется с экономической ситуацией, поэтому смелее приходят на ее рынок.
„Сам Commerzbank информирует о своих планах. Сегодня я встречался с его руководством, планы амбициозные. Банк - это ведомство, которое все очень хорошо планирует, проводит экспансию и развитие осторожно, последовательно.
Меня радует, что приход немецкой бригады, Rheinmetall побуждает и финансовые ведомства обратить больше внимания на наше государство“, – сказал 9 августа Науседа.
Министр экономики и инноваций Аушрике Армонайте сказала, что немецкий банк Commerzbank в первую очередь намерен работать в Литве с бизнес-клиентами.
„В первую очередь речь идет о работе с бизнес-клиентами, разными проектами. Но подробности прокомментирует сам банка“, – сказала министр.
На данный момент в банковском секторе Литвы действует 18 участников: лицензии банков есть у 13, еще 5 действуют как филиалы зарубежных банков. Большую часть рынка занимают Swedbank, SEB и Luminor.