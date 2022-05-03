Президентская служба: 9 мая Кремль может пытаться продемонстрировать победу в Украине

"Мы уже много слышали о 9 мая. Путину надо показать, что победа была не только во ВМВ, что она была и в Украине, но будет ли эта победа - большой вопрос", – сказала в интервью Žinių radijаs Скайсгирите.

Старший советник президента не исключает, что 9 мая Россия может осуществить провокации в Приднестровье, поэтому, по ее словам, надо быть готовыми к реагированию на действия Кремля.

"Мы видели бомбежки в Приднестровье на прошлой неделе и мгновенную реакцию. Правительство Молдовы сразу же созвало заседание Комитета безопасности, обсуждалось, кто, как и зачем это сделал. Однозначного ответа на эти вопросы не было, но было ясно, что кто-то хочет спровоцировать и вызвать беспорядки, чтобы жители переполошились, чтобы началось хаотичное движение", – заметила Скайсгирите.

"В таких случаях надо серьезно оценивать возможности провокаций и быть готовым к ним. Я думаю, Молдове удалось обуздать эту ситуацию, сейчас уже Молдова будет реагировать быстрее, если подобное повториться", - прибавила она.

Напомним, что в Литве в преддверии 9 мая политики и госведомства выражают озабоченность в связи с возможными провокациями на военных кладбищах. Опасаются, что основной целью этих собраний на кладбищах будет не память о победе во ВМВ, а праздник по случаю войны в Украине.

В России 9 мая празднуют победу над нацистской Германией. Европа вспоминает окончание ВМВ 8 мая.

После окончания ВМВ Литва была оккупирована СССР.