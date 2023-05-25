Президента удивили сомнения консерваторов в прозрачности его предвыборной кампании

"То, что президент потратил на предвыборную кампанию наполовину меньше денег за счет частных средств, — он должен объясняться. А то, что партийные кандидаты, тратя бюджетные средства, гораздо большие, швыряли деньги направо и налево – к этому у них нет вопросов и тогда объясняться должен я, так как потратил мало денег, а они, так как тратили деньги щедро и свободно, не должны объясняться", – заявил президент журналистам в среду в Париже.

Однако нынешние правящие и ставят вопрос о слишком скромных, с их точки зрения, заявленных расходах на предвыборную президентскую кампанию Г. Науседы в 2019 г. О своих сомнениях в прозрачности Г. Науседы в последнее время несколько раз косвенно намекал и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Говоря о правых министрах, оказавшихся в эпицентре скандала с использованием канцелярских денежных средств, Г. Ландсбергис упомянул, что у него есть сомнения по поводу соответствия президента страны Г. Науседы требованиям, предъявляемым членам правительства.

"Честно говоря, я не знаю, соответствует ли такому стандарту высшее должностное лицо государства — президент, который предпочел не отвечать на вопросы, заданные в изданной журналистами книге. Об использовании представительских денежных средств, о финансировании предвыборной кампании, об отсутствии деклараций и вопрос без ответа – за счет чего были погашены долги, накопившиеся за время выборов. Эти вопросы были заданы и остались без ответа", – сказал журналистам Г. Ландсбергис.

Парламентское большинство поднимает вопросы о прозрачности финансирования предвыборной кампании Г. Науседы и в назревающем в парламенте расследовании по поводу деятельности ДГБ в 2019 г. во время президентских выборов. Политики сомневаются, что все средства были получены и учтены в соответствии с действующими регламентами. Для выяснения этих обстоятельств парламентарии намерены обратиться в Главную избирательную комиссию (ГИК) с рядом вопросов.