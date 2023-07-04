Президент: жесткая риторика в переговорах с немцами по бригаде – не помогла

"Любые новые коммюнике, новые документы будут означать, что мы в очередной раз просим их кровью подписать какие-то документы. Повторяю еще раз – мы доверяем нашему самому большому союзнику – Германии. Мы доверяем ей с тех пор, как она возглавила eFP в Литве. За это время мы не раз убеждались, насколько серьезно немцы относятся к своим обязательствам", – подчеркнул Г. Науседа.

"Ведь в принципе невозможно сейчас, чтобы это не было обещанием, потому что мы не выполнили свои обещания. Мы должны построить всю необходимую инфраструктуру как можно скорее, и тогда Германия выполнит свою часть обещания. Это вопрос взаимного доверия, наилучшим доказательством которого являются не бумаги, а дела", – добавил он.

ELTA напоминает, что министр обороны Германии Борис Писториус, посетивший страну на прошлой неделе, заявил, что Берлин готов разместить в Литве на постоянной основе бригаду немецких военнослужащих. Однако, когда именно в Литву может быть переброшена воинская часть бригадного уровня, министр обороны заявил, что ответить не может. По его словам, это будет зависеть от строительства инфраструктуры для войск союзников.