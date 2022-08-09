Президент: жду возвращения премьера из отпуска – такого не должно быть

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Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что ждет возвращения премьера Ингриды Шимоните из отпуска, поскольку хочет обсудить с ней скандал, связанный с поведением поставщика электроэнергии Perlo energija.

Оппозиция упоминает, что вотум недоверия осенью ждет не только министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, но и министра энергетики Дайнюса Крейвиса.

Президент сказал, что ситуация намного сложнее.

"Если бы отставка Крейвиса сделала бы электричество дешевле, я бы сказал, можно хоть три интерпелляции организовать. Но в данном случае ситуация куда сложнее. Во-первых, мы должны гарантировать надежность правовой системы. Мы прекрасно видим, что на нынешнем рынке наивно было бы надеяться на конкуренцию", – сказал он.

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По этой причине президент ждет, когда из отпуска придет премьер.

"Вот почему я хочу встретиться с премьером, когда она вернется из отпуска, чтобы специально обсудить этот вопрос. И конечно же, планируется встреча с главой ГСРЭ. Хочу узнать – как такое случается, что участник рынка ведет себя непрогнозируемо. И все убытки, все риски пытается спихнуть на плечи потребителей. Это неприемлемо, это должно изменится", – сказал Науседа.

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