Президент: жду возвращения премьера из отпуска – такого не должно быть

Оппозиция упоминает, что вотум недоверия осенью ждет не только министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, но и министра энергетики Дайнюса Крейвиса.

Президент сказал, что ситуация намного сложнее.

"Если бы отставка Крейвиса сделала бы электричество дешевле, я бы сказал, можно хоть три интерпелляции организовать. Но в данном случае ситуация куда сложнее. Во-первых, мы должны гарантировать надежность правовой системы. Мы прекрасно видим, что на нынешнем рынке наивно было бы надеяться на конкуренцию", – сказал он.

По этой причине президент ждет, когда из отпуска придет премьер.

"Вот почему я хочу встретиться с премьером, когда она вернется из отпуска, чтобы специально обсудить этот вопрос. И конечно же, планируется встреча с главой ГСРЭ. Хочу узнать – как такое случается, что участник рынка ведет себя непрогнозируемо. И все убытки, все риски пытается спихнуть на плечи потребителей. Это неприемлемо, это должно изменится", – сказал Науседа.