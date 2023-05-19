Президент: заявление Грибаускайте о министрах воспринимаю как шутку

"То, что сказала экс-президент, я воспринимаю как шутку. Но не совсем удачную, потому что именно при ней все это и происходило. 10 лет", – заявил Г. Науседа в четверг телекомпании LRT.

Президент отмечает, что у экс-президента Д. Грибаускайте были гораздо более тесные отношения с консерваторами – в отличие от него. Однако на вопрос, намерен ли он встретиться и обсудить с премьер-министром эти резонансные истории, Г. Науседа от прямого ответа уклонился, подчеркнув лишь то, что он "готов к разговору с людьми, которые хотят слушать".

"Видите ли, у нас такая политическая ситуация, какая есть. Вы знаете, какими были отношения с Правительством консерваторов у экс-президента, а какие отношения у меня. Они динамичны, они интересны. Поживем – увидим", – так Г. Науседа охарактеризовал отношения с Правительством во главе с Ингридой Шимоните.

"Я всегда готов к разговору с людьми, которые хотят слушать", — сказал политик, отвечая на вопрос о планах встречи с премьер-министром.

Возглавлявшая Литву два срока Д. Грибаускайте в четверг заявила, что во время ее руководства страной не было бы таких ситуаций, когда замешанные в скандалах политики продолжают работать в правительстве.